عمر مفید ساختمانها در ایران 30 سال است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سیدصباح الدین متقی با اشاره به وضعیت نابسامان کارگران در شکل و محتوا و اثرات نامطلوب آن در ساخت و سازها گفت: متاسفانه اکثریت کارگرانی که در ساختمانها مشغول هستند هیچ آموزش فنی ندیده اند و از آن جا که ساختمان از محورهای اصلی زندگی انسان هاست ، این موضوع می تواند موجب خسارات جبران ناپذیری شود.

وی با بیان اینکه عمر مفید ساختمانها در ایران حدود 30 سال است، افزود: یکی از مهترین عوامل در عمر کم ساختمانها در کشور ما نبود مهارت فنی لازم در کارگران ساختمانی است که عمده کار را انجام می دهند و مهندس ناظر هیچوقت کارهای فنی را انجام نمی دهد و فقط نظارت ساختمان را بر عهده دارد.

متقی خاطرنشان کرد: حدود 46 درصد از درآمد ملی ما صرف پروژه های عمرانی می شود و اگر بتوانیم عمرساختمانها را به عنوان یک سرمایه ملی افزایش دهیم استفاده از سرمایه پایدار ملی را دو برابر کرده ایم.

وی با تاکید بر نقش کارگران در طولانی شدن عمر ساختمانها اظهار کرد: براساس بررسیهای اولیه تهران به 300 هزار کارگر نیاز دارد که از این تعداد فقط حدود 6 هزار نفر آموزش دیده و دارای گواهی مهارت فنی هستند و بقیه هیچ آموزشی ندیده اند.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران افزود: بر اساس تبصره 2 ماده 2 قانون نظام مهندسی، متولی بحث مهارت فنی کارگران وزارت کار و امور اجتماعی و به دنبال آن سازمان فنی و حرفه ای است و امیدواریم موضوع آموزش مهارتهای فنی درمقاطع مختلف جدی گرفته شود.

متقی از اعلام آمادگی شهرداری تهران در موضوع آموزش کارگران خبر داد و گفت: شهرداری این آمادگی را دارد که تا پایان سال چند هزار نفر دیگر را در این زمینه آموزش دهد و در این راستا چارچوبی تهیه شود که کارفرمایان در ساختمانهای واجد اهمیت به ویژه ساختمانهای بالاتر از 12 طبقه از کارگران با مهارت فنی استفاده کنند.