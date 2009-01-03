مراکز تربیت معلم باید احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، نبی الله احمدی، صبح امروز در گردهمایی روسای آموزشکده های فنی حرفه ای استان یزد اظهار داشت: امسال هشت هزار متقاضی شرکت در دوره های تربیت معلم ثبت نام کرده اند اما به دلیل تغییر سیاستهای آموزشی تربیت معلم در سالهای گذشته، امکان جذب این میزان نیرو وجود ندارد زیرا سطوح آموزشی تربیت معلم در سالهای گذشته با سطح علمی امروز جامعه همخوانی ندارد.

وی افزود: سطح علمی مراکز تربیت معلم باید همپای پیشرفت علوم جدید در سایر دانشگاهها باشد تا فارغ التحصیلان این مراکز از بنیه علمی قوی تر و مهارتهای بیشتری برخوردار شوند.

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات موجود دانشجویان با سرفصلهای آموزشی فنی و حرفه ای افزود: امسال 100 میلیون تومان برای تغییر و تصحیح سرفصلهای آموزشی در مراکز فنی حرفه ای هزینه شده است و هم اکنون در حال تدوین سرفصلهای متناسب با علوم روز و کاربردی برای دانشجویان این مراکز هستیم.

این مسئول همچنین از امکان ارائه بورسیه تحصیلی به کارآموزان مراکز فنی و حرفه ای خبر داد.

در این نشست که جمعی از روسای فنی و حرفه ای و مراکز تربیت معلم استان یزد حضور داشتند، مشکلات موجود در آموزشکده ها مورد بررسی قرار گرفت.