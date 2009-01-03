تغییر کاربری زمین مرکزآموزش عالی جهاددانشگاهی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز حاکی است، اقدام جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی که زمین با کاربری آموزش عمومی در شهرک ارم تبریز را به کاربری آموزش عالی تغییر داده با اعتراضات گسترده ای همراه بوده است.

در همین حال، بیش از 250نفر از دانشجویان مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی تبریز در در نامه ای خطاب به استاندار آذربایجان شرقی مالکیت محل جدید این مرکز را مبهم خوانده و تاکید کرده اند: آیا این شبهه وارد نیست که جریانات پشت پرده ای در حال انجام است که برای دانشجو نه تنها پشیزی ارزش قائل نیست، بلکه از دانشجو برای رسیدن به پاره ای منافع استفاده می کند؟

این دانشجویان با ارسال رونوشتی از نامه خود به سازمان بازرسی ،‌رییس جهاددانشگاهی مرکز و نهادنمایندگی ولی فقیه در دانشگاه تبریز ، خواستار تصمیم گیری شایسته در این زمینه شدند.

یک مقام مسئول نیز در این زمینه به خبرنگار مهرگفت: جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی برای اخذ مجوز جهت تغییر کاربری محل مرکز آموزش عالی این نهاد در شهرک ارم تبریز که کاربری آموزش و پرورش عمومی دارد درخواستی ارائه نداده است.

این مقام مسئول اظهار داشت: محل کنونی مرکز آموزش عالی جهاددانشگاهی تبریز دارای کاربری آموزش و پرورش عمومی است و باید در این محل فعالیت مرتبط با آموزش و پرورش عمومی اجرا شود.

وی تاکید کرد: اگر جهاددانشگاهی نتواند مرکزآموزش عمومی غیرانتفاعی در شهرک ارم تبریز دایر کند می تواند این محل را با حفظ کاربری به اجاره واگذار نماید.

وی با بیان اینکه طبق شرایط خاص می توان کاربری آموزش و پرورش عمومی را به کاربری آموزش عالی تبدیل کرد، افزود: اگر در محلی که دارای کاربری آموزش و پرورش عمومی است امکان جذب دانش آموز وجود نداشته باشد کمیته ای در این رابطه تصمیم گیری و تغییر کاربری را مورد بررسی قرار می دهد.

به گفته این مقام مسئول، کمیته صلاحیت دار درباره تصمیم گیری در این زمینه، کمیته سه جانبه حل و فصل فضاهای آموزشی است.

وی افزود: تا کنون درخواستی از سوی جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی برای اخذ مجوز تغییر کاربری زمین این مجموعه در شهرک ارم تبریز به این کمیته واصل نشده است.

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی تبریز در مجاورت دانشگاه تبریز قرار داشت که با تبدیل شدن این مکان به پژوهشکده برنامه ریزی و مطالعات منطقه ای جهاددانشگاهی، مرکز یادشده به محل جدید در منطقه «شهرک ارم » تبریز که دارای کاربری آموزش و پرورش عمومی است انتقال یافت.