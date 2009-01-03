آمادگی نواز شریف برای کمک به حل تنشها بین پاکستان و هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پرس تراست آو ایندیا، "نواز شریف" در جمع خبرنگاران گفت:"روابط با هند باید بهبود یابد و ما آماده افزایش حمایت از دولت برای انجام این امر هستیم."

وی افزود: این بازی مقصر دانستن عوامل بین دو کشور پس از حملات بمبئی باید پایان یابد.

در روزهای گذشته خبرهای متعددی حاکی از تحرکات نظامی پاکستان و هند در مرزهای مشترک دو کشور منتشر شد و خبرگزاریها از اعزام 20 هزار نیروی پاکستانی به مرز با هند و استقرار جنگنده های هندی در نزدیکی مرز پاکستان خبر دادند.

هند و پاکستان پیش از این نیز روابط پر تنش را با هم داشتند اما حادثه تروریستی ماه گذشته بمبئی که هند شبه نظامیان پاکستانی را عامل آن می داند موجب شدت گرفتن این تنشها شد.

