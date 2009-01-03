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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۲۷

با حضور وزیر علوم؛

نخستین نشست شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام برگزار می شود

نخستین نشست شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام برگزار می شود

نخستین نشست شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام عصر امروز با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست عصر امروز با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای شورای راهبردی در وزارت علوم برگزار می شود.

در این نشست گاه شمار ISC ، سیاستها و ضوابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ارائه خواهد شد.

کد مطلب 811043

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