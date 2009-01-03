نخستین نشست شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست عصر امروز با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای شورای راهبردی در وزارت علوم برگزار می شود.

در این نشست گاه شمار ISC ، سیاستها و ضوابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ارائه خواهد شد.