بیش از 4800 نفر در پاییز امسال از کتابخانه ملی بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، از این تعداد 2487 نفر در قالب گروههای دانشآموزی و بقیه به صورت گروههای دانشجویی، کارشناسی و میهمانان خارجی از کتابخانه ملی بازدید کردهاند.
گروههای دانشآموزانی با51 درصد و دانشجویان با 14 درصد بیشترین درصد بازدیدکنندگان از کتابخانه ملی را به خود اختصاص دادهاند.
همچنین در سه ماهه سوم سال 1387 مراکز فرهنگی و علمی نیز900 نفر از کارشناسان و متخصصان خود را برای بازدید به کتابخانه ملی فرستادهاند.
بر اساس این آمار دبیران آموزش و پرورش 248 نفر معادل 5 درصد کل بازدیدکنندگان از کتابخانه ملی را در این مدت تشکیل دادهاند.
در 3 ماهه سوم امسال همچنین بیش از 300 نفر میهمان خارجی از کتابخانه ملی کشورمان بازدید کردند.
ماه آذر با 2084 نفر بازدیدکننده بیشترین آمار بازدید در سه ماهه سوم سال 1387 را به خود اختصاص دادهاست. گروههای مختلف متقاضی بازدید از کتابخانه ملی با ارسال درخواست خود به اداره کل روابط عمومی وامور بینالملل سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران میتوانند از کتابخانه ملی و همچنین گنجینه اسناد ملی بازدید کنند.
4 هزار و 824 نفر در قالب 180 گروه از ابتدای مهر تا انتهای آذر ماه از کتابخانه ملی بازدید کردند.
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