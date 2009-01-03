املاک قولنامه ای و سکونتگاههای غیررسمی انشعاب گاز دریافت می کنند

امیر رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه واگذاری انشعاب از هفته گذشته آغاز شده افزود: بر اساس مصوبه هئیت دولت در سال جاری مبنی ارائه خدمات به سکونتگاه های غیر رسمی با دستور استاندار واگذاری انشعاب گاز به این مناطق آغاز شد.

وی با بیان اینکه این واگذاریها در مناطقی انجام می شود که تاسیسات شرکت گاز در آنجا وجود دارد، عنوان کرد: در سطح ارومیه که مشکل خدمات رسانی به املاک قولنامه ای بیشتر از سایر شهرهای استان است پنجهزار خانوار از املاک قولنامه ای شناسایی شده است که به زودی انشعاب گاز به این املاک واگذار می شود.

رضوی از راه اندازی 30 جایگاه CNG در استان خبرداد وگفت: در سال جاری دو جایگاه CNG در شهرستانهای ارومیه و اشنویه به بهره برداری رسیده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان تعداد جایگاههای راه اندازی شده از ابتدای سال جاری تا کنون را 15جایگاه عنوان کرد و یادآور شد: با راه اندازی این جایگاهها تعداد جایگاههای فعال در این استان به عدد 30 رسیده است.