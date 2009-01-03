صدور 32 هزار گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای در استان مرکزی

سید بهرام نجفی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه در بخش های مختلف دولتی، آموزشگاههای آزاد، کار و دانش، اتحادیه و اصناف این آزمون برگزار شده افزود: گواهینامه ها در سه سطح مهارت درجه دو، مهارت درجه یک و کارگر ماهر به کارآموزان اعطا می شود.

وی با اشاره به اینکه موقعیت صنعتی استان مرکزی ضرورت تامین نیروی انسانی ماهر در این بخش را بیشتر کرده است اظهار داشت: از ابتدای سال تا کنون دو هزار 804 نفر- دوره در بخش صنایع استان مرکزی آموزش دیده اند.

نجفی زاده از اجرای طرح آموزش و سنجش کارگران صنعت ساختمان خبر داد و گفت: در این زمینه صلاحیت فنی کارگران در 15 حرفه شامل اسکلت ساز، گچ کار، سنگ کار، آرماتوربند، تاسیات برق ساختمان بررسی شده است.

وی ادامه داد: تا کنون شش هزار و500 نفر از این کارگران ساختمانی برای آموزش شناسایی شده اند و برای هزار و 350 نفر از آنان آزمون برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه آموزشهای فنی و حرفه ای در سطح روستاهای استان نیز انجام می شود تصریح کرد: در حال حاضر در 23 دهستان دوره های آموزشی در روستاهای تحت پوشش اجرا می شود و 193 هزار و 209 نفر- دوره از روستاییان استان مرکزی آموزشهای فنی و حرفه ای را در بخشهای مختلف فرا گرفته اند.

نجفی زاده اظهار داشت: با توجه به طرح گسترش دوره های آموزش مهارتهای پیشرفته، انرژیهای نو به جوانان ساوه ای آموزش داده می شود.

وی با بیان اینکه آموزش انرژِهای نو در حرفه های بیوگاز، انرژی خورشیدی و آبگرم کن خورشیدی است افزود: استان مرکزی دارای پنج کارگاه آموزش مهارتهای پیشرفته است که انرژیهای نو در شهرستان ساوه آموزش داده می شود.

وی اظهار داشت: در استان مرکزی 252 آموزشگاه آزاد و 114 کارگاه فعال در 122 رشته آموزشی در حال آموزش به افراد می باشند و از ابتدای سال تا کنون 34 هزار و 569 نفر در بخشهای دولتی و خصوصی تحت آموزش های فنی و حرفه ای قرار گرفته اند.