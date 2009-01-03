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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۵۶

جلیلی در دیدار رمضان عبدالله:

مقاومت غزه الگوی جدید مقاومت در جهان است

مقاومت غزه الگوی جدید مقاومت در جهان است

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در رایزنی با دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین درباره اوضاع بحرانی فلسطینیان، مقاومت غزه را الگوی جدیدی برای حرکت های مقاومت در جهان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان عبدالله شلح در دیدار با سعید جلیلی در دمشق با تقدیر و تشکر از حمایت های ملت بزرگ ایران از ملت مظلوم فلسطین گفت: پایداری و مقاومت مردم شجاع غزه نشانه های شکست رژیم صهیونیستی را آشکارکرده است.

دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین با اشاره به خیزش همه ملت های حق طلب در سراسر جهان در حمایت از آرمان مردم ستم دیده فلسطین گفت: چهره ضد انسانی و وحشی رژیم صهیونیستی با جنایاتی که در غزه مرتکب شده اکنون روشن تر شده است.

در این دیدار جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز با اعلام همدری ملت و دولت ایران بامردم صبور غزه گفت: رژیم صهیونیستی با جنایت خود در غزه یک گام دیگر به فروپاشی نزدیک تر شده است.

جلیلی با اشاره به پایداری واستقامت مردم فلسطین در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی، مقاومت غزه را الگوی جدیدی برای حرکت های مقاومت در جهان دانست.

کد مطلب 811056

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