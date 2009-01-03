نحوه تعیین روسای مراکز علمی کاربردی

حسین بلندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: 3 نفر از سوی هیئت موسس هر مرکز علمی کاربردی به عنوان رئیس مرکز به دانشگاه معرفی می شوند و مصاحبه ای با آنها صورت می گیرد. اگر این افراد مورد تایید قرار گرفتند به هیئت موسس مرکز معرفی می شوند و هیئت موسس برای فرد تایید شده حکم ریاست صادر می کند.

وی اضافه کرد: افرادی که به عنوان گزینه های ریاست یک مرکز علمی کاربردی از سوی هیئت موسس تعیین می شوند باید مدرس باشند، دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد و 2 سال سابقه مدیریت آموزشی باشد و اهداف نظام علمی کاربردی را بشناسد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی ادامه داد: روسای مراکز علمی کاربردی توسط ستاد دانشگاه تعیین نمی شوند بلکه بررسی و تایید گزینه هایی که از سوی هیئت موسس مرکز برای ریاست معرفی می شوند بر عهده دانشگاه است و این متفاوت است که بخواهیم در ستاد دانشگاه به طور مستقیم رئیس مراکز علمی کاربردی را انتخاب کنیم.