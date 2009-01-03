پایان همکاری هکتور با تیم ملی سپک تاکرا / آغاز مذاکره با یک مربی تایلندی

به گزارش خبرگزاری مهر، " سنتیلاس هکتور " مربی فیلیپینی تیم ملی سپک تاکرای که مدت سه سال هدایت تیم ملی کشورمان را برعهده داشت به همکاری خود با فدراسیون ورزشهای همگانی پایان داد.

به همین دلیل فدراسیون ورزشهای همگانی و انجمن سپک تاکرا مذاکرات خود برای جذب یک مربی تایلندی را آغاز کرده اند.

علی فولادی مسئول انجمن سپک تاکرا فدراسیون ورزشهای همگانی با تایید این خبر گفت: تصور می کنم زمان آن رسیده بود که سپک تاکرا دارای یک مربی با دانش تر شود و روند رو به رشد خود را ادامه دهد.

وی افزود: البته این بدان معنی نیست که هکتور با تیم ملی سپک تاکرا بد کار کرد یا مربی ضعیفی بود. با توجه به اینکه بازیهای آسیایی گوآنگجو در سال 2010 ومسابقات داخل سالن ویتنام در سال 2009 را پیش رو داریم و با توجه به سیاست فدراسیون که خواستار حضوری مقتدرانه در این دروه از رقابتهاست، تلاش کردیم در جهت ارتقای سطح فنی تیم ملی گام برداریم.

سرمربی مورد نظر مسئولان فدراسیون ورزشهای همگانی سابقه هدایت تیم های ملی برزیل، کانادا، تایلند، فیلیپین و اندونزی را در کارنامه اش دارد و به محض نهایی شدن مذاکرات و حصول توافق، نام وی رسما اعلام خواهد شد.