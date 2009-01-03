تدوین سند توسعه منابع انسانی خراسان رضوی در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدجواد محمدی زاده صبح امروز در جمع خبرنگاران در محل استانداری خراسان رضوی افزود: طی سه سال گذشته سرانه فرهنگی استان نیز دو برابر افزایش یافته است و مراکز فنی و حرفه ای و مرکز رشد در سطح استان از رشدی 125 درصدی برخوردار بوده است.

استاندار خراسان رضوی گفت: تدوین سند توسعه منابع انسانی خراسان رضوی با مشارکت همه دستگاه ها یکی از اقدامات جدی صورت گرفته در سه سال گذشته است.

وی گفت: خراسان رضوی در زمینه برخورداری از دانش، توجه به سرمایه های انسانی در جهت گسترش زیرساخت های نرم افزاری و تامین دولت الکترونیک با ارائه بیش از 100 خدمت به صورت الکترونیکی پیش قراول این حوزه در کشور است.

محمدی زاده با بیان این که بیش از1.5 میلیون سهام عدالت در سطح خراسان رضوی واگذار شده است، گفت: درخراسان رضوی از محل بنگاه های زودبازده اقتصادی 46 هزار طرح به تصویب بانک ها رسیده که 41 هزار مورد از این طرح ها با مبلغ 24 هزار میلیارد ریال به مرحله عقد قرارداد رسیده است.

وی افزود: از این تعداد طرح، 31 هزار مورد با اشتغال زایی 101 هزار نفر و تثبیت 110 شغل به بهره برداری رسیده که حاصل این اقدامات کاهش نرخ بیکاری در سطح استان از 10.5 درصد به 7.9 درصد است.

استاندار خراسان رضوی افزایش 170 درصدی صدور مجوزهای تاسیس واحدهای صنعتی و رشد 162 درصدی مجوزهای توسعه در سطح استان را به همراه سیاست های اصولی دولت نهم برای ایجاد بنگاه های زودبازده اقتصادی، موجب ارتقاء رتبه صنعتی استان به رتبه چهارم در سطح کشور دانست.

وی همچنین ایجاد مناطق آزاد تجاری در دوغارون و مشهد را فرصت مناسبی برای توسعه کشورهای همسایه و خصوصا افغانستان خواند و افزود: همچنین استان در زمینه ایجاد خطوط انرژی تصمیمات ارزشمندی گرفته است که موجب انتفاع چندین

استان دیگر نیز خواهد شد.

وی همچنین انتقال آب از سد دوستی، احداث سد بر روی 12 رودخانه مرزی در سطح استان و استفاده از سازندهای آهکی کلات برای تامین آب شرب مشهد را از جمله اقدامات انجام شده در حوزه آب طی 3 سال گذشته معرفی کرد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به محدود بودن امکانات و منابع دولتی برای به ثمر رساندن ظرفیت های موجود در استان بر لزوم استفاده از بخش خصوصی در این حوزه تاکید کرد و گفت: استفاده از توان بخش خصوصی در طراحی، برنامه ریزی، مدیریت، اجرا و نظارت باید به عنوان باور در میان تصیم گیران کشور نهادینه شود.

محمدی زاده از توسعه مناطق مستعد گردشگری در خراسان رضوی خبر داد و افزود: در سال جاری شاهد افزایش 40 درصدی برقراری پروازهای میان خراسان رضوی و کشورهای مسلمان بوده ایم و می کوشیم با فراهم آوردن بهترین امکانات برای زائران و گردشگران، حوزه گردشگری را در استان به نحو شایسته ای تقویت کنیم.

وی فعالیت 118 واحد دانشگاهی در سطح استان و رشد 18 درصدی افزایش دانشجو را از موفقیت های بزرگ استان معرفی کرد و گفت: در حال حاضر 191 هزار و 730 دانشجو در مراکز آموزش عالی استان تحصیل می کنند.