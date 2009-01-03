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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۱۰

اختصاص 200 میلیارد ریال برای احداث سالن های ورزشی زودبازده در مازندران

اختصاص 200 میلیارد ریال برای احداث سالن های ورزشی زودبازده در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر : مدیر کل تربیت بدنی مازندران از تخصیص 200 میلیارد ریال برای احداث سالنهای ورزشی مصوبه دور دوم سفر رئیس جمهور به مازندران خبر داد.

نصرالله پریچهره در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری با اشاره به اینکه این اعتبارات با مشارکت شرکت نفت ،استانداری و تربیت بدنی تامین می شود ،اظهار داشت: این میزان اعتبار برای احداث52 سالن ورزشی تخصصی زود بازده که ظرف شش ماه ساخته خواهد شد ،در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد:ساخت سالن ها در شهرهای مختلف بر اساس عدالت محوری و با در نظر گرفتن شاخصه های معین احداث می شود.

پریچهره یکی از دلایل طولانی شدن زمان بهره برداری ازطرحهای سفر اول هیئت دولت به مازندران را تاخیر در تخصیص بودجه عنوان کرد و گفت: از 41 طرح ورزشی از مصوبات سفر اول ریاست جمهوری به استان مازندران تا کنون 24 طرح افتتاح و بقیه تا 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گفته وی به زودی یک سالن ورزشی بزرگ در محمود آباد افتتاح و به بهره برداری می رسد .

وی یاد آور شد: استان مازندران فاقد سالن استخر استاندارد است و تلاش می شود تا برای احداث استخر ورزشی مصوبه ای گرفته شود.

 پریچهره ابراز امیدواری کرد مازندران با افزایش فضاهای ورزشی  به حد مطلوب سرانه فضاهای ورزشی دست یابد.

کد مطلب 811074

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