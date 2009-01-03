اختصاص 200 میلیارد ریال برای احداث سالن های ورزشی زودبازده در مازندران

نصرالله پریچهره در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری با اشاره به اینکه این اعتبارات با مشارکت شرکت نفت ،استانداری و تربیت بدنی تامین می شود ،اظهار داشت: این میزان اعتبار برای احداث52 سالن ورزشی تخصصی زود بازده که ظرف شش ماه ساخته خواهد شد ،در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد:ساخت سالن ها در شهرهای مختلف بر اساس عدالت محوری و با در نظر گرفتن شاخصه های معین احداث می شود.

پریچهره یکی از دلایل طولانی شدن زمان بهره برداری ازطرحهای سفر اول هیئت دولت به مازندران را تاخیر در تخصیص بودجه عنوان کرد و گفت: از 41 طرح ورزشی از مصوبات سفر اول ریاست جمهوری به استان مازندران تا کنون 24 طرح افتتاح و بقیه تا 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گفته وی به زودی یک سالن ورزشی بزرگ در محمود آباد افتتاح و به بهره برداری می رسد .

وی یاد آور شد: استان مازندران فاقد سالن استخر استاندارد است و تلاش می شود تا برای احداث استخر ورزشی مصوبه ای گرفته شود.

پریچهره ابراز امیدواری کرد مازندران با افزایش فضاهای ورزشی به حد مطلوب سرانه فضاهای ورزشی دست یابد.