حاشیه سازی باشگاه استقلال برای بازیکنان مس قابل پیگیری است

مجید مکی زاده در گفتگو با مهر اظهار داشت: اقدام باشگاه استقلال غیر حرفه ای و قابل پیگیری است زیرا که اغوای بازیکنان مس و دادن قولهای غیر منطقی برای ایجاد حاشیه در باشگاه مس است و هیچ دلیل دیگری ندارد.

وی با اشاره به تعهد بازیکنان مس به این تیم گفت: بازیکن برزیلی مس پس از تماس رابط استقلال با وی مدیران باشگاه را در جریان قرار داده است، مذاکره کننده استقلال به بازیکن برزیلی مس گفته است که باشگاه مس مبلغ واقعی این بازیکن را پرداخت نمی کند و درصورت پیوستنش به استقلال زمینه برای انتقال وی به باشگاههای مطرح آلمانی مهیا می شود.

مکی زاده گفت: صحبتهایی نیز درخصوص مذاکره استقلال با صادقی و رحمتی بازیکنان کنونی مس کرمان در روزهای اخیر مطرح است که بیانگر جریانسازی برخی افراد در باشگاه استقلال دارد.

وی افزود: در حال حاضر بازیکنان مس در وضعیت مطلوبی قرار دارند و در هفته گذشته تمرینات خوبی را انجام داده اند و برای برد استقلال در ورزشگاه آزادی آمادگی کامل دارند.

وی افزود: مس در فصل جاری یکی از بهترین تیمهای لیگ برتر است و برخی تیمها برای برد مقابل مس از هر حربه ای استفاده می کنند.

مدیر داخلی مس گفت: در بازی امروز کیانی به دلیل مصدومیت و پائلو به دلیل محروم بودن نمی توانند حضور داشته باشند اما سایر بازیکنان در آمادگی کامل قرار دارند.

مکی زاده گفت: برای رفع مشکل گلزنی در باشگاه به زودی یک بازیکن برزیلی به تیم مس اضافه خواهد شد که در این خصوص مذاکره مستقیم با یک باشگاه حرفه ای برزیل در حال انجام است.

وی در خصوص مذاکره دوباره مظلومی با فدراسیون فوتبال گفت: علیرغم تمدید قرارداد مظلومی با مس کرمان فدراسیون فوتبال درخصوص تیم ملی امید با مظلومی مذاکره کرده است و خواهان حضور وی در این تیم است.

مکی زاده در این خصوص گفت: به نظر می رسد که کمیته المپیک با مربیگری مظلومی در تیم ملی مشکل دارد و به همین دلیل احتمال پیوستن مظلومی به تیم ملی بالا نیست.