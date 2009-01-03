توسعه ناوگان حمل و نقل استان مرکزی با کمبود اعتبار مواجه است

غلامرضا مشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: 50 درصد اعتبارات بنگاه های کوچک زودبازده به بخش بنگاه های بزرگ اختصاص داده شده که این امر سبب کمبود اعتبار در این بنگاه ‌ها شده و تاکنون درخواست تسهیلات 10 میلیارد تومانی این سازمان از سوی بانک ‌ها بدون پاسخ مانده است.

وی با اشاره به اینکه میانگین عمر ناوگان اتوبوسرانی در کشور 12 سال است، اضافه کرد: میانگین عمر ناوگان اتوبوسرانی استان هفت سال است که از جوانترین ناوگانهای اتوبوسرانی کشور محسوب می شود و این امر نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری در این بخش بالا بوده است.

وی با بیان اینکه سن ناوگان مینی ‌بوسرانی و کامیون در حال حاضر 22 سال و فرسوده است، اظهار داشت: از اولویتهای سال آینده با تمهیدات وزارت راه و سازمان حمل و نقل نوسازی این دو بخش است.

مشرفی تصریح کرد: هم اکنون 176 شرکت حمل و نقل کالا و مسافر، 10 هزار و 400 راننده باری و مسافربری و هشت هزار و 775 دستگاه ناوگان عمومی انواع کامیون، اتوبوس و مینی بوس در استان مرکزی فعالیت دارند.

وی همچنین با اشاره به صدور 46 موافقتنامه اصولی ساخت مجتمع خدمات رفاهی بین راهی اضافه کرد: از این تعداد سه مجتمع در حال بهره برداری، چهار مجتمع در حال احداث و موافقت اصولی 10 مجتمع نیز به خاطر تاخیر در اجرا ابطال شده است.