بازگشایی کامل گذرگاه رفح پیش شرط هر طرح پیشنهادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد مشعل در دیدار با دبیر شورای عالی ملی کشورمان در دمشق گزارشی از آخرین وضعیت غزه ارائه کرد و گفت: استمرار پایداری و روحیه بسیار بالای مردم دشمن را شگفت زده کرده است.

وی افزود: رژیم صهیونیستی با ماجرا جویی در حمله به غزه خطای بسیار بزرگی مرتکب شد.

خالد مشعل تحرک سریع و گسترده مردم جهان در اعتراض به نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه را عامل فشار به تل آویو و حامیان منطقه ای و جهانی آن بر شمرد و گفت: این حرکات خود جوش قدرت های جهان را وادار به تلاش برای نجات اسرائیل از این ورطه کرده است.

رئیس دفتر سیاسی حماس با قدردانی صمیمانه از حمایت های رهبری ، اقشار ملت و دولت ایران از آرمان فلسطین گفت: پشتیبانی صادقانه مردم ایران از غزه نقش عمده در تحقق پیروزی بزرگ اهل غزه بر دشمن صهیونیست دارد.

خالد مشعل هر گونه پیشنهاد برای توقف بحران را مستلزم توقف فوری تجاوز وحشیانه اسرائیل و در نظر گرفتن حقوق انسانی مردم غزه و پایان محاصره و بازگشایی دائمی همه گذرگاه ها از جمله رفح خواند.

در این دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با ابراز همدردی ملت ودولت ایران با مردم ستمدیده غزه گفت: جنایات رژیم صهیونیستی در حمله به مردم بی دفاع غزه مایه روسیاهی بیشتر این رژیم و حامیانش خواهد شد.

سعید جلیلی افزود: آنانکه با سکوت و یا تشویق مخفی و یا علنی خود رژیم صهیونیستی را به حمله به مردم غزه تحریک کردند نه تنها در میدان اخلاق و انسانیت شکست خوردند بلکه با محاسبه غلط سیاسی سرنوشت خود را به سرنوشت شوم این رژیم گره زدند.

نماینده مقام معظم رهبری درشورای عالی امنیت ملی با اعلام استمرار حمایت جمهوری اسلامی ایران از حقوق حقه مردم فلسطین تاکید کرد: هر پیشنهادی که با رویکرد ناعادلانه و با نادیده گرفتن حقوق مردم فلسطین طراحی شود ناپایدار وامکان ناپذیر خواهد بود.

وی افزود: محاصره غزه و محروم کردن مردم غزه از حقوق طبیعی و تجاوز نظامی به آنان دو روی سکه نسل کشی است که هر طرح و پیشنهادی باید متضمن پایان دادن فوری به آنها باشد.