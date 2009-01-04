بخشی از پایتخت ایران به سمنان منتقل می شود

اسدالله عباسی عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه زندگی در تهران هر روز غیرقابل تحمل تر و سخت تر می شود به خبرنگار مهر گفت: به نظر می رسد که تنها یک راهکار برای خروج تهران از بحران ترافیک و آلودگی هوا وجود داشته باشد و آن نیز انتقال بخشی از پایتخت به نقطه ای دیگر است.

موضوع انتقال پایتخت برای اولین بار در سال ۶۴ و همزمان با دویستمین سال پایتختی تهران موضوع انتقال پایتخت مطرح شد و پس از جنگ تحمیلی در سال ۶۸ بار دیگر این طرح به طور جدی تر مطرح شد. طرحی که با تصمیم دولتمردان وقت مبنی بر ارجحیت ساماندهی تهران کنار گذاشته شد.

این موضوع در سالهای نخستین دهه ۷۰ هم مطرح شد که پیگیری آن بی نتیجه ماند. با این همه این بحث سال گذشته برای چندمین بار مطرح شد.

بر اساس بررسیهای انجام شده توسط شرکت کنترل کیفیت هوای تهران خودروهای پایتخت روزانه دست کم 4 هزار و 400 تن آلاینده تولید می کنند. این میزان آلاینده در سال به 6/1 میلیون تن رسیده و این در حالی است که دیگر آلاینده های صنعتی به مراتب بیشتر از خودروها آلودگی ایجاد می کنند و ذرات معلق دومین عامل آلودگی هوای تهران است.

عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس با اشاره به بررسی طرح انتقال بخشی از دستگاههای دولتی مستقر در تهران در مرکز پژوهشهای مجلس افزود: من معتقدم برای خروج تهران از بحران ترافیک و آلودگی هوا هیچ راهکاری نداریم غیر از اینکه طرح انتقال بخشی از وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی به خارج از تهران اجرایی شود.

تا کنون کشورهای زیادی انتقال پایتخت را تجربه کرده اند که سریلانکا، قزاقستان، استرالیا، پاکستان و برزیل از جمله این کشورها هستند



عباسی با تاکید بر اینکه مشکلات تهران غیرقابل مهار شده است ادامه داد: این طرحی بوده است که نمایندگان مجلس به مرکز پژوهشها پیشنهاد داده اند و قرار است بر روی آن مطالعه و بررسی صورت بگیرد.بر اساس اعلام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران روزانه بیش از 40 میلیون ساعت از وقت شهروندان در ترافیک هدر می رود.



عباسی با تاکید بر انیکه چالشها و مشکلات تهران بر سایر شهرهای کشور تاثیرگذاراست در مورد دلیل انتخاب سمنان برای انتقال بخشی از دستگاههای دولتی مستقر در تهران به این نقطه از کشور گفت: شرایط مناسب این استان از جمله قرار نداشتن بر روی گسل زلزله بوده است.

از جمله برنامه های دولت نهم برای کاهش ترافیک و آلودگی هوا و مشکلات روزافزون پایتخت ایران انتقال دستگاههای دولتی متناسب با حوزه فعالیت هر منطقه از کشور بود.

طرفداران انتقال پایتخت از تهران با اشاره به خطر زلزله و گسترش پهنه های پر خطر در شهر تهران به دلیل گسترش ساخت و ساز در این شهر به ویژه در حاشیه های شمالی و جنوبی آن اجرای چنین طرحی را ضروری می دانند. به اعتقاد این دسته از کارشناسان با انتقال پایتخت به یک محل جدید و کم خطرتر و نه به یک شهر جدید موجود ایران می توان امید داشت که با به صفر رسیدن رشد جمعیت و گسترش شهری تهران، اولا از نظر شهری، معماری و فرهنگی محلی راحت تر برای زندگی نسلهای آینده احداث شود و همزمان می توان برای ایمن تر کردن شهر تهران برنامه ریزی کرد.

بررسیها نشان می دهد آلودگی هوا باعث شده تا عمر تهرانیها 5 سال کوتاهتر از شهروندان سایر شهرهای ایران شود. بر اساس تحقیقات انجام شده و نتایج بدست آمده از آن 7 درصد زمان مفید ملی در ترافیک تهران تلف می شود.

با این همه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که انتقال پایتخت بسیار هزینه ‌بر است. گرچه طرفداران انتقال پایتخت می گویند هزینه سامان دادن تهران و اتلاف سرمایه در آن بسیار بیشتر از چنین کار ریشه‌‌ای است.

تا کنون کشورهای زیادی انتقال پایتخت را تجربه کرده اند. سریلانکا، قزاقستان، استرالیا، پاکستان و برزیل از جمله این کشورها هستند.

بیش از 200 سال پیش بینانگذار سلسله قاجاریه به دلایل کاملاً استراتژیک تهران را به عنوان پایتخت حکومت خود برگزید.