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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۰۶

سپاه پاسداران از عوامل برنامه‌ کودک شبکه یک تقدیر کرد

مسئول سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما از عوامل برنامه‌ کودک و نوجوان شبکه یک قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا عظیمی جاهد در این نامه نوشته است: نظرسنجی از کودکان و نوجوانان سوسنگرد و دشت آزادگان نشان داد حضور دست‌اندرکاران برنامه کودک و نوجوان شبکه یک در این منطقه تأثیر زیادی در شناخت این گروه سنی نسبت به آزادی شهرشان از دست نیروهای بعثی عراق داشته است.

در ادامه این نامه خطاب به عزت‌الله ضرغامی می‌خوانیم: امسال کودکان و نوجوانان خرمشهری و سوسنگردی به همراه خانواده‌ها در سوم خرداد و 25 آبان که سالگرد آزادی این دو شهر قهرمان است، بهتر از هر زمان دیگر مزه شیرین آزاد زیستن تحت لوای جمهوری اسلامی را چشیدند.

وی ضمن تشکر از دست‌اندرکارانی که این برنامه ارزشمند را به زیبایی هر چه تمامتر در محیطی با نشاط طراحی و اجرا کرده‌اند، اظهار امیدواری کرد با تداوم این برنامه‌ها در نقاط مرزی کشور فرزندان این مرز و بوم با افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی بیش از پیش آشنا شوند.

کد مطلب 811085

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