بودجه امسال دانشگاه علم و صنعت به شدت انقباضی است / پیشنهادمان رد شد

سعید جبل عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بودجه جاری دانشگاه علم و صنعت ایران هیچ رشدی نداشته است. دانشگاه علم و صنعت تلاش می کند تا مسئولان را متقاعد کند که برای واحدهای بهشهر و اراک دانشگاه حداقل در زمینه اعتبارات جاری کمک کنند.

وی با پیش بینی اینکه واحد بهشهر دانشگاه علم و صنعت ایران در زمینه های رفاهی، فرهنگی و هزینه های تعمیراتی قطعا افزایش هزینه خواهد داشت، گفت: کلیه دانشجویان واحد بهشهر دانشگاه علم و صنعت ایران دانشجویان شبانه هستند و درآمدی که از محل شهریه این دانشجویان به دست می آید حتی کفاف هزینه های خود این واحد را هم نمی دهد تا جایی که هزینه های حق التدریس و پرسنلی واحد بهشهر را از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه پرداخت می کنیم.

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: کلاسهای واحد بهشهر به سیستم چند رسانه ای مجهز شده همچنین این واحد دانشگاهی به تعداد قابل توجهی دستگاه رایانه نیز تجهیز شده است. واحد بهشهر دانشگاه علم و صنعت ایران در حال توسعه است و هزینه های تجهیزاتی و تعمیراتی نیز دارد بنابراین نیاز است تا بودجه جاری ویژه ای برای آن در نظر گرفته شود.

جبل عاملی اضافه کرد: واحد اراک دانشگاه علم و صنعت ایران نیز سال گذشته را با 50 درصد کسری گذراند و بخصوص در تجهیز آزمایشگاههای واحد اراک با مشکلات عدیده روبرو شدیم.