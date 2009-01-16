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۲۷ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۱۲

جبل عاملی در گفتگو با مهر:

بودجه امسال دانشگاه علم و صنعت به شدت انقباضی است / پیشنهادمان رد شد

بودجه امسال دانشگاه علم و صنعت به شدت انقباضی است / پیشنهادمان رد شد

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه بودجه امسال دانشگاه به شدت انقباضی است، گفت: پیشنهاد دانشگاه علم و صنعت مبنی بر رشد 35 درصدی بودجه جاری دانشگاه در بودجه 88 مورد موافقت وزارت علوم قرار نگرفت.

سعید جبل عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بودجه جاری دانشگاه علم و صنعت ایران هیچ رشدی نداشته است. دانشگاه علم و صنعت تلاش می کند تا مسئولان را متقاعد کند که برای واحدهای بهشهر و اراک دانشگاه حداقل در زمینه اعتبارات جاری کمک کنند.

وی با پیش بینی اینکه واحد بهشهر دانشگاه علم و صنعت ایران در زمینه های رفاهی، فرهنگی و هزینه های تعمیراتی قطعا افزایش هزینه خواهد داشت، گفت: کلیه دانشجویان واحد بهشهر دانشگاه علم و صنعت ایران دانشجویان شبانه هستند و درآمدی که از محل شهریه این دانشجویان به دست می آید حتی کفاف هزینه های خود این واحد را هم نمی دهد تا جایی که هزینه های حق التدریس و پرسنلی واحد بهشهر را از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه پرداخت می کنیم.

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: کلاسهای واحد بهشهر به سیستم چند رسانه ای مجهز شده همچنین این واحد دانشگاهی به تعداد قابل توجهی دستگاه رایانه نیز تجهیز شده است. واحد بهشهر دانشگاه علم و صنعت ایران در حال توسعه است و هزینه های تجهیزاتی و تعمیراتی نیز دارد بنابراین نیاز است تا بودجه جاری ویژه ای برای آن در نظر گرفته شود.

جبل عاملی اضافه کرد: واحد اراک دانشگاه علم و صنعت ایران نیز سال گذشته را با 50 درصد کسری گذراند و بخصوص در تجهیز آزمایشگاههای واحد اراک با مشکلات عدیده روبرو شدیم.

کد مطلب 811088

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