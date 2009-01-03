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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۰۳

کاهش میزان مصرف انرژی در بازوهای روباتیک جدید

کاهش میزان مصرف انرژی در بازوهای روباتیک جدید

محققان دانشگاه دلف به منظور کاهش میزان انرژی مصرفی در بازوهای روباتیک صنعتی موفق به تولید روباتی شده اند که میزان انرژی مورد نیاز آن به اندازه ای قابل توجه کاهش یافته و توانایی حمل اجسام شکننده را نیز خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روباتهای صنعتی به صورت معمول از سطح بالایی از مصرف انرژی برخوردارند که همین امر اگر باعث کاهش استفاده از این تجهیزات نشود به طور حتم از نظر اقتصادی برای مصرف کنندگان این دستگاهها مشکل ساز خواهد بود.

به همین دلیل محققان دانشگاه تکنولوژی دلف در هلند به تازگی بازوی روباتی را طراحی و تولید کرده اند که میزان انرژی مصرفی در آنها برابر انرژی مورد نیاز دو مسواک الکتریکی است.

این بازو با استفاده از دو فنر قابل تطبیق محافظت شده و این فنرها بر روی کنترل وزن بازو و همچنین حمل بار توسط بازو تاثیرگذار خواهند بود. در این صورت و با کمک این فنرهای محافظ میزان انرژی مورد مصرف برای جا به جایی اجسام کاهش خواهد یافت. در عین حال استفاده از موتورهای کوچک در بازوی روباتی جدید باعث کاهش وزن روبات و کاهش میزان خطر در صورت اصابت با کارگران خواهد شد.

این بازو دارای سه انگشت دو مفصلی بوده و کنترل آنها به عهده کابلی خواهد بود که به موتوری در مچ دست متصل است. این موتور به اندازه ای حساس است که توانایی حمل اجسام شکننده مانند تخم مرغ را نیز به بازو خواهد داد.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، به گفته محققان از این بازوی روباتیک می تواند در زمینه های متفاوتی از جمله در کارخانه ها استفاده کرد. در عین حال چنین ابزاری قادر خواهد بود در تولید اعضای مصنوعی بدن از جمله دست یا پا بهبود ایجاد کند.

کد مطلب 811090

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