بغداد منافقین را به ایران تحویل دهد/حبس دیپلمات ها چالش روابط دوکشور

دکتر حسین علایی، کارشناس مسائل استراتژیک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر نخست وزیر عراق به کشورمان گفت: منافع مشترک ایران و عراق به قدری زیاد است که می توان گفت این دو کشور به یکدیگر نیاز دارند.

وی افزود: امنیت و اقتصاد دو بعد مهم روابط ایران و عراق است که در سالهای اخیر پیشرفت خوبی داشته است.

رئیس اسبق ستاد مشترک سپاه پاسداران با اشاره به فشار خارجی بر دولت مالکی در مورد روابط با ایران گفت: نوری المالکی مجبور است برای تداوم دولت خویش یک تعادل ظریف بین روابط عراق با ایران از یک سو و روابط عراق با کشورهای عربی از سوی دیگر ایجاد کند.

علایی خاطر نشان کرد: فرایند تعمیق روابط ایران و عراق آغاز شده و با توجه به وقوع جنگ هشت ساله بین دو کشور، این شکوفایی روابط کاملا قابل توجه است.

این کارشناس مسائل استراتژیک با اشاره به اینکه چالش هایی که در مسیر روابط ایران وعراق وجود دارد، اظهار داشت: ادامه حبس غیرقانونی دیپلمات های ایرانی در عراق که توسط آمریکایی ها دستگیر شده بودند، یکی از چالش های روابط فی مابین است و انتظار می رود با امضای توافق نامه امنیتی و واگذاری امور امنیتی به عراقی ها، دولت عراق هرچه سریع تر دیپلمات های ایرانی را آزاد کند.

علایی مسئله گروهک منافقین را نیز از جمله مسائل باقی مانده بین ایران و عراق توصیف کرد و گفت: منافقین به عنوان همکار جنایات صدام هنوز درعراق حضور دارند و تحت کنترل و مدیریت آمریکایی ها قرار دارند، انتظار ایران این است که عراق به خاطر مصالح مشترک دو کشور، کلیه پایگاههای منافقین را برچیند و سران این گروهک را به ایران تحویل دهد.

وی همچنین از مشکلات امنیتی زائران ایرانی در عراق و ناامن بودن برخی از شهرهای مقدس عراق از جمله سامرا به عنوان چالش های دیگر روابط ایران و عراق نام برد.