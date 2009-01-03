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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۴۵

قنبری در گفتگو با مهر:

متن و ناطقان موافق استیضاح اسکندری در جلسه فردا مشخص شدند

متن و ناطقان موافق استیضاح اسکندری در جلسه فردا مشخص شدند

یکی از طراحان طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی از تدوین نطقهای موافقان استیضاح اسکندری خبر داد که در جلسه فردای مجلس قرائت خواهند شد.

داریوش قنبری که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد یادآور شد: امروز کمیته استیضاح وزیر جهاد در مجلس تشکیل جلسه داد و توافقات بین استیضاح کنندگان انجام و بر روی ناطقان روز استیضاح نیز توافق شد.

نماینده ایلام تاکید کرد: پس گرفتن امضا از سوی استیضاح کنندگان شایعه است و ما در تماس با امضا کنندگان کسی را نیافتیم که امضایش را پس گرفته باشد.

وی ادامه داد:البته به دلیل اینکه اعلام اسامی ناطقان ممکن است آنان را با مشکل مواجه کند و تحت فشار قرار بگیرند قرار شد اسامی اعلام نشود.

این نماینده مجلس ادامه داد: ساعت 14 امروز نیز دومین جلسه کمیته استیضاح برگزار شد تا در مورد متن نطق ها در روز استیضاح بحث شود.

استیضاح محمدرضا اسکندری فردا به مدت 5 ساعت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد و طراحان استیضاح و موافقان آن به مدت 2 ساعت و رئیس جمهور ، وزیر و مخالفان استیضاح 3 ساعت وقت نطق خواهند داشت .

کد مطلب 811094

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