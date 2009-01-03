متن و ناطقان موافق استیضاح اسکندری در جلسه فردا مشخص شدند

داریوش قنبری که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد یادآور شد: امروز کمیته استیضاح وزیر جهاد در مجلس تشکیل جلسه داد و توافقات بین استیضاح کنندگان انجام و بر روی ناطقان روز استیضاح نیز توافق شد.

نماینده ایلام تاکید کرد: پس گرفتن امضا از سوی استیضاح کنندگان شایعه است و ما در تماس با امضا کنندگان کسی را نیافتیم که امضایش را پس گرفته باشد.

وی ادامه داد:البته به دلیل اینکه اعلام اسامی ناطقان ممکن است آنان را با مشکل مواجه کند و تحت فشار قرار بگیرند قرار شد اسامی اعلام نشود.

این نماینده مجلس ادامه داد: ساعت 14 امروز نیز دومین جلسه کمیته استیضاح برگزار شد تا در مورد متن نطق ها در روز استیضاح بحث شود.

استیضاح محمدرضا اسکندری فردا به مدت 5 ساعت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد و طراحان استیضاح و موافقان آن به مدت 2 ساعت و رئیس جمهور ، وزیر و مخالفان استیضاح 3 ساعت وقت نطق خواهند داشت .