قیمت تندر 90 ایران خودرو برابر مصوبه وزارت صنایع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران خودرو، حسین هاشمی مدیر بازاریابی ایران خودرو در خصوص پیش فروش تندر 90 این شرکت با بیان این مطلب گفت: پیش فروش خودروهای تندر 90 شامل کلاسهای مختلف بوده و پیش پرداخت لازم جهت ثبت نام از 5 تا هفت میلیون تومان می باشد.

وی خاطرنشان کرد: پیش فروش فوق از روز دوشنبه نهم دی ماه سال جاری در نمایندگی های مجاز ایران خودرو آغاز شده است و تا روز 30 دی ماه ادامه خواهد داشت که به محض تکمیل ظرفیت خاتمه می یابد.

هاشمی تصریح کرد: تحویل کلیه خودروهای پیش فروش شده در سه ماهه نخست سال 1388 است. مدیر بازاریابی ایران خودرو تاکید کرد: کلیه این خودروها دارای کارت طلایی هستند.

وی ادامه داد: با توجه به زمان تحویل خودرو که در سه ماهه نخست سال 1388 است هر گونه تغییرات قیمتی غیر مستقیم از قبیل بیمه ، عوارض دولتی ، مالیات و غیره بر عهده مشتری خواهد بود.

در حال حاضر تعداد 65 نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش در کشور آمادگی خدمات رسانی به تندر 90 را دارند.