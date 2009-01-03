موضع قاهره در قبال گذرگاه رفح سیاسی و ناشی از ضعف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، احمد مکی تصریح کرد: سخنان حسنی مبارک رئیس جمهور مصر درباره گذرگاه رفح حقوقی نیست بلکه سیاسی به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: اظهارات مبارک در مورد اینکه ارسال کمک به غزه بدون نظارت اسرائیل امکان ندارد، سیاسی است نه حقوقی. این اظهارات همچنین بیانگر ناتوانی مصر در اتخاذ موضع قاطع در برابر اسرائیل است که تحت شرایط ویژه سیاسی، اقتصادی، نظامی، بین المللی و فشارهای معین صورت می گیرد.

مکی افزود: سخن گفتن در رابطه با اینکه بهتر است اشغالگر کالاها را از طریق گذرگاه [رفح] نظارت کند، به اشغالگران اسرائیلی مشروعیت می بخشد.

این قاضی مصری در عین حال تاکید کرد: اشغالگر حق و حقوقی ندارد و این امر [نظارت بر گذرگاه] غیر قانونی است و باید در برابر آن مقاومت شود.

نایب رئیس دیوان عالی مصر تصریح کرد: مصر باید گذرگاه رفح را به اعتبار اینکه طرف مصری آن تحت حاکمیت مصر است، بازگشایی کند.

مکی در ادامه گفت: گذرگاه رفح از طرف مصری فقط مصری و از طرف فلسطینی فقط فلسطینی به شمار می رود و محاصره ای که اسرائیل آن را به غزه تحمیل کرده است، هر کشوری را مجبور می کند که طبق قوانین بین المللی اجازه ورود کالا، لباس و دیگر اقلام را دهد.

لازم به ذکر است حسنی مبارک شب جمعه در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت که مصر برای بازگشایی گذرگاه رفح از اسرائیل اجازه می گیرد.

وی در اظهاراتی گستاخانه و در تلاش برای حمایت آشکار از رژیم صهیونیستی گفت که ورود هر گونه کمک به نوارغزه بدون نظارت اسرائیل امکان ندارد زیرا اشغالگران کنترل این منطقه را در دست دارند.