آماده سازی زمین برای ساخت 365 هزار واحد مسکونی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر خواجه دلویی امروز در هفتمین نشست مشترک با مسئولان اجرای طرح مسکن مهر وزارتخانه های تعاون ومسکن در تهران گفت: اگرچه بانکهای ملی، مسکن و صادرات اقدامات خوبی در راستای اعطای تسهیلات برای اجرای طرح مسکن مهر ارائه داده اند اما به نظر می رسد تلاشها باید پررنگ تر شده و همکاری بیشتری در راستای اجرای مطلوب این طرح داشته باشند.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی افزود: در حال حاضر 43 هزار واحد مسکونی طرح مسکن مهر به مرحله انعقاد قرارداد دریافت تسهیلات بانکی و 2600 واحد مسکونی نیز به مرحله انعقاد قرارداد ساخت رسیده اند.

وی تصریح کرد: 6 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح مسکن مهر در کشور در نظر گرفته شده است که از این میزان تاکنون 2600 میلیارد تومان آن برای پرداخت به تعاونیهای طرح مسکن مهر در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته است.

به گفته خواجه دلویی، تاکنون زمین مورد نیاز برای ساخت یک میلیون و 294 هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده و عملیات آماده سازی زمین برای ساخت 365 هزار واحد مسکونی طرح مسکن مهر در کشور پایان یافته است.



وی اظهار داشت: در اجرای طرح مسکن مهر تا کنون 126 هزار واحد مسکونی پروانه ساخت گرفته اند و 30 هزار واحد مسکونی در مرحله پی سازی و 7 هزار واحد در مرحله سفتکاری هستند، این در حالی است که تاکنون 40 هزار هکتار زمین از دستگاههای مختلف برای اجرای طرح مسکن مهر اختصاص یافته است.



این مقام مسئول در وزارت مسکن و شهرسازی خاطرنشان کرد: بخشی از این هزینه ها از طریق یارانه های مسکن در کشور تامین می شود و براساس مصوبه دولت به ازای هر واحد مسکونی طرح مسکن مهر 200 هزار تومان خدمات مهندسی پرداخت خواهد شد. از سوی دیگر، برای تشویق مهندسان فعال در طرح مسکن مهر نیز 20 درصد از عوارض ظرفیتهای مهندسی به آنان تخفیف داده می شود.



معاون وزیر مسکن و شهرسازی در خصوص تامین زمین افراد مشمول طرح مسکن مهر گفت: دولت هیچ محدودیتی در این زمینه قائل نشده و تصمیم گرفته است به هر میزان از واجدان شرایط که به وزارت مسکن معرفی شوند زمین اختصاص دهد.

وی اظهار داشت: دولت تاکنون خدمات زیربنایی طرح مسکن مهر را از سه راه اعتبارات دستگاههای مربوط ، اعتبارات استانی و یک سوم از طریق یارانه های بخش مسکن تامین می کرد اما سال آینده ردیف اعتبارات ملی جایگزین یارانه ها در این بخش می شود.