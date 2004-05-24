روند اصلاحات در آلمان ادامه مي يابد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي اشپيگل ، كوهلر در اولين گفتگوي خبري خود به روزنامه " بيلد " گفت : بايد در سياستهاي اقتصادي آلمان تغييرات عمده اي اعمال شود ، با تحقق چنين امري مي توانيم شاهد شكوفايي بيش از پيش آلمان در عرصه هاي داخلي و خارجي باشيم .
وي همچنين با بيان اين مطلب كه تمام مردم آلمان بايد در راه پيشبرد اصلاحات در اين كشور گام برداشته و تلاش نمايند ، خاطر نشان كرد : به نظر مي رسد كه پيشبرد روند اصلاحات درآلمان سرعت لازمه خود را از دست داده است .
رئيس جمهور جديد آلمان تصريح كرد : بايد انرژي و اميد جديدي در راه دستيابي به اصلاحات دميده شود .
" هرست كوهلر " در گفتگو با شبكه تلويزيوني آ ار د نيز اظهار داشت : موانع و سختيهاي زيادي پيش رو داريم كه بايد با كمك مردم بر آنها فائق آئيم .
" هرست كوهلر " رئيس جمهور جديد آلمان در اولين مصاحبه خود پس از انتصاب در اين سمت با انتقاد از سياستهاي اقتصادي حاكم بر اين كشور خواهان پيشبرد روند اصلاحات در اين كشور شد .
کد مطلب 81111
نظر شما