روند اصلاحات در آلمان ادامه مي يابد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي اشپيگل ، كوهلر در اولين گفتگوي خبري خود به روزنامه " بيلد " گفت : بايد در سياستهاي اقتصادي آلمان تغييرات عمده اي اعمال شود ، با تحقق چنين امري مي توانيم شاهد شكوفايي بيش از پيش آلمان در عرصه هاي داخلي و خارجي باشيم .

وي همچنين با بيان اين مطلب كه تمام مردم آلمان بايد در راه پيشبرد اصلاحات در اين كشور گام برداشته و تلاش نمايند ، خاطر نشان كرد : به نظر مي رسد كه پيشبرد روند اصلاحات درآلمان سرعت لازمه خود را از دست داده است .

رئيس جمهور جديد آلمان تصريح كرد : بايد انرژي و اميد جديدي در راه دستيابي به اصلاحات دميده شود .

" هرست كوهلر " در گفتگو با شبكه تلويزيوني آ ار د نيز اظهار داشت : موانع و سختيهاي زيادي پيش رو داريم كه بايد با كمك مردم بر آنها فائق آئيم .

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