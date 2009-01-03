پنج تن صنایع دستی شیشه و سرامیک از استان کرمانشاه به خارج صادر شد

نصرت الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: ارزش این میزان صادرات 18 هزار و 750 دلار شیشه و 9 هزار دلار سفال و سرامیک است.

وی افزود: خوشبختانه آمار صادرات صنایع دستی در استان نسبت به گذشته وضعیت خوبی دارد هر چند بخش عمده ای از صنایع دستی ما به کمک استانهای دیگر ارسال می شود.

سپهر تصریح کرد: تلاش برای حفظ بازار عراق از جمله اموری است که هنرمندان صنایع دستی برای آن تلاش دارند و مهمتر از همه اصالت صنایع دستی ایرانی و عجین شدن هنرهای سنتی با اعتقادات ما از جمله مواردی است که باعث صادرات بیشتر ما به کشور عراق شده است.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی خاطر نشان کرد: صنایع دستی استان در نمایشگاه دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران که به تازگی در سلیمانیه عراق برگزار شد، فروش مناسبی داشت و بازاریابی خوبی کرد که در رشد صادرات صنایع دستی نقش بسزایی دارد.