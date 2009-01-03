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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۵۳

فیلم‌های جشنواره نماز و نیایش به نمایش درمی‌آید

فیلم‌های برگزیده سومین جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین برای دانش‌آموزان، دانشجویان و زندانیان در دانشکده‌ها، مدارس، مساجد و زندان‌های استان قم اکران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ابوذر مدیر اجرایی جشنواره گفت: این حرکت فرهنگی با هماهنگی سازمان آموزش و پرورش، دانشگاهها، دبیرخانه کانون‌های مساجد و سازمان زندان‌ها انجام می‌شود و بعضی نهادها مانند شهرداری، سازمان پژوهش‌های صدا و سیما و سازمان زندان‌ها به انتخاب خود به فیلم‌ها جایزه می‌دهند.

سومین جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین با هدف تبیین فرهنگ نماز و نیایش در جامعه به همت انجمن سینمای جوان ایران قم و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در سه بخش فیلم، فیلمنامه و عکس از 23 تا 26 دی در 21 استان برگزار می‌شود.

کد مطلب 811114

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