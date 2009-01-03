به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ابوذر مدیر اجرایی جشنواره گفت: این حرکت فرهنگی با هماهنگی سازمان آموزش و پرورش، دانشگاهها، دبیرخانه کانون‌های مساجد و سازمان زندان‌ها انجام می‌شود و بعضی نهادها مانند شهرداری، سازمان پژوهش‌های صدا و سیما و سازمان زندان‌ها به انتخاب خود به فیلم‌ها جایزه می‌دهند.

سومین جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین با هدف تبیین فرهنگ نماز و نیایش در جامعه به همت انجمن سینمای جوان ایران قم و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در سه بخش فیلم، فیلمنامه و عکس از 23 تا 26 دی در 21 استان برگزار می‌شود.