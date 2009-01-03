خط ویژه اعتباری مسکن مهر ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی در حاشیه هفتمین جلسه مشترک وزارتخانه های تعاون و مسکن و شهرسازی در رابطه با طرح مسکن مهر در جمع خبرنگاران گفت: موضوع وامهای بانکی طرح مسکن مهر یکی از موضوعاتی بود که در کارگروه مسکن مهر با حضور رئیس جمهور مورد بررسی قرار گرفت، این در حالی است که از سوی بانک مرکزی، خط اعتباری به تمامی شعب بانکها در استانها اختصاص یافته است که امید می رود که بانکها از این بابت مشکلی نداشته باشند.

وزیر تعاون افزود: ساخت مسکن مهر آغاز شده و گروهی که تاکنون ثبت نام کرده اند همه امیدوار باشند که زمینشان را تحویل خواهند گرفت چراکه زمین به اسم آنها و به تعداد حدود یک میلیون و 500 هزار واحد لحاظ شده است.

وی تصریح کرد: تمامی استانها آمادگی دارند ظرفیتهای مربوط به مقدمات کار در حوزه زیرساختها و آماده سازیها را انجام دهند. از سوی دیگر، نمایندگان رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در آخرین جلسه کارگروه طرح مسکن مهر حضور داشتند، این درحالی است که هیچ موضوعی در شهرستانها مبنی بر عدم وجود اعتبار لازم برای وام مسکن مهر، صحت ندارد.

به گفته عباسی، ممکن است بعضی شعب بانکها خود را آماده نکرده باشند که البته سرعت بخشیدن به این کار در استانها مؤید آمادگی گروه بانکی نیز هست، به نظر می رسد در مجموع دو میلیون نفر واجد شرایط در کل کشور شناخته شوند و همه این افراد در کدهای رهگیری تکلیفشان روشن شده است.

وی تصریح کرد: از مجموع واجدان شرایط ، کار آماده سازی مسکن مهر 350 هزار نفر انجام شده و 125 هزار نفر هم پروانه گرفته و کار ساخت را شروع کرده اند.

عباسی با بیان اینکه کار پیشرفت مسکن مهر در استانها متفاوت است، گفت: در برخی استانها تا سقف چهارم زده شده و حتی در برخی از استانها ممکن است تا دهه فجر طرحهای مسکن مهر افتتاح شود.

وزیر تعاون با اشاره به ناقص بودن برخی پرونده ها افزود: بعضی دیگر از افرادی که ثبت نام کرده اند برای تکمیل پرونده خود باید همه موارد لازم را برای اخذ وام از طریق مراجعه به تعاونیها و یا به طریق خودشان تکمیل کنند تا پرونده هایشان هیچ گونه نقصی نداشته باشد.

عباسی تأکید کرد: هیچ مشکلی در این مسیر وجود ندارد، زیرا در آخرین جلسه کارگروه طرح مسکن مهر 2600 میلیارد تومان برای این مرحله که هیچ یک از بانکها مشکل اعتباری نداشته باشند در نظر گرفته شد و ابلاغ نیز شده است.

وی گفت: افرادی که به بانکها مراجعه کرده، واجد شرایط باشند ولی نتوانند وام دریافت کنند می توانند هم به ادارات مسکن و شهرسازی و هم به ادارات تعاون مراجعه کنند تا جمع بندی این گونه موارد را نیز در جلسات هفتگی کارگروه طرح مسکن مهر به گوش مسئولان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانیم.

عباسی تاکید کرد: استان تهران با یک میلیون نفر مراجعه کننده یکی از بزرگترین ثبت نامهای مسکن مهر را در کل کشور دارد که از این تعداد 300 هزار نفر واجد شرایط شناخته خواهند شد و در شهرکهای اقماری تهران آماده سازی حدود 120 هزار واحد مسکونی انجام شده است. این در حالی است که در هفته جاری نیز این زمینها به نام افراد واگذار می شود.

وزیر تعاون گفت: مردم می توانند در خصوص پرونده های خود و آماده سازی زمین پیگیریهای لازم را انجام دهند.