به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر اعلام کرد به منظور برگزاری ششمین دوسالانه تصویرگری کتاب کودک و نوجوان، محمود شالویی مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی در احکام جداگانه عطیه مرکزی، غلامعلی طاهری، محمدعلی بنیاسدی، بهرام کلهرنیا و محمد خزایی را به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری و برنامهریزی منصوب کرد.
ششمین دوسالانه ملی آثار تصویرگران کتاب کودک و نوجوان با هدف توجه هرچه بیشتر به استعدادها و تلاشهای خلاقانه هنرمندان تصویرگر ایران در تبادل تجربهها، ارتقای جنبههای کیفی تصویرگری کتاب کودک، توجه به ارزشهای معنوی و... برپا میشود.
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