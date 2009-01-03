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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۰۱

ششمین دوسالانه تصویرگران کتاب کودک بهار 88 برگزار می‌شود

ششمین دوسالانه ملی تصویرگران کتاب کودک و نوجوان با هدف توجه بیشتر به استعدادها و تلاش‌های خلاقانه هنرمندان تصویرگر ایران فروردین و اردیبهشت سال آینده در شیراز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر اعلام کرد به منظور برگزاری ششمین دوسالانه تصویرگری کتاب کودک و نوجوان، محمود شالویی مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی در احکام جداگانه عطیه مرکزی، غلامعلی طاهری، محمدعلی بنی‌اسدی، بهرام کلهرنیا و محمد خزایی را به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی منصوب کرد.

ششمین دوسالانه ملی آثار تصویرگران کتاب کودک و نوجوان با هدف توجه هرچه بیشتر به استعدادها و تلاش‌های خلاقانه هنرمندان تصویرگر ایران در تبادل تجربه‌ها، ارتقای جنبه‌های کیفی تصویرگری کتاب کودک، توجه به ارزش‌های معنوی و... برپا می‌شود.

کد مطلب 811117

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