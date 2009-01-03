به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر در این دوره در کنار بخش‌های مختلف بخش مسابقه عکس تئاتر نیز دارد که به سرپرستی سیامک زمردی مطلق برگزار می‌شود. عکاسان حوزه تئاتر آثار خود را برای رقابت در این بخش عرضه می‌کنند و برای اولین بار آثار برگزیده این بخش در قالب کتابی چاپ و منتشر خواهد شد.

طبق اعلام ستاد خبری جشنواره تئاتر فجر این کتاب به کوشش امیر امیری آماده و توسط انتشارات نمایش اداره کل هنرهای نمایشی منتشر می‌شود. بخش مسابقه عکس جشنواره با حضور 79 قطعه عکس تئاتر از 35 عکاس برگزار می‌شود و در ایام جشنواره نیز نمایشگاه عکس‌های تئاتری در خانه هنرمندان ایران برپا خواهد شد.

بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از دوم تا یازدهم بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌شود.