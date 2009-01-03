نتایج تحقیقات وزارت بهداشت درباره شیوع رفتارهای پر خطر در دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی در پاسخ به پرسش مهر در خصوص میزان شیوع رفتارهای پرخطر از جمله سیگار کشیدن در میان دانشجویان علوم پزشکی افزود: کل جمعیت خوابگاهی در دانشگاههای علوم پزشکی پایش شده اند و نتایج بدست آمده این است که شیوع رفتارهای پر خطر نسبت به کل جامعه کمتر است و ما هم همین توقع را داشتیم.

وی اضافه کرد: دانشجویان علوم پزشکی به دلیل بار درسی، فشار درسی، نگاه به آینده، مسئولیت های اجتماعی موجب می شود که کمتر در این دام ها بیفتند.

وزیر بهداشت در زمینه آمارهای موجود در زمینه رفتارهای پر خطر در میان دانشجویان علوم پزشکی گفت: آمارهایی که ارائه می شود نوعاً معطوف به آمارهای کوچک است و این مطالعات کوچک از نظر علمی دارای اشکال است و اشکال آن است که که از این آمارها نمی توان برای کل جمعیت استفاده کرد. از سوی دیگر مطالعات در جاهایی انجام می شود که از یک نوع پیشداوری برخوردار است.

لنکرانی خاطرنشان کرد: ما در وزارت بهداشت پایش را در مجموعه کل دانشگاههای علوم پزشکی و کل جمعیت خوابگاهی انجام داده ایم. اما این مسئله به این معنی این نیست که ما در مجموعه دانشجویی مشکل نداریم و نباید به آن بپردازیم.

وزیر بهداشت با اشاره به فعالیت های مثبت حوزه دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت گفت: در همه دانشگاههای علوم پزشکی دفتر مشاوره ایجاد شده و مراکز مشاوره قوی در این دانشگاهها راه اندازی شده است.

وی از ارتقای مدیریت خوابگاهی در این دانشگاهها به عنوان بخش دیگری از فعالیتهای مثبت این حوزه نام برد و گفت: زمانی بود که مدیریت خوابگاهی تنها منحصر به یک سرایداری یا نگهبانی بود اما با مصوبات و پیگیری های صورت گرفته شاهد ارتقای کیفی در مسئولان خوابگاهی هستیم. موج ارتقای تحصیلات دانشگاههای مدیریت خوابگاهی آغاز شده است و در نیمی از خوابگاهها موفق شده ایم که این کار را انجام دهیم و باعث شده فضای خوابگاهی به فضای دوستانه تری، حمایتی و صحبت های دو طرفه شود.

لنکرانی اضافه کرد: بحث کارگاههای مهارتهای زندگی هم در دانشگاههای علوم پزشکی به جدیت در حال پیگیری است و غیر از خود کارگاهها یکی از اهداف این بود که شرکت کنندگان قابلیت پیدا کنند پیام مهارتهای زندگی را به دیگر دانشجویان منتقل کنند.

وی یادآور شد: در مجموع حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی حرکتی بالنده و رو به جلو و اصلاحی است.

وزیر بهداشت از رشد بیش از 50 درصدی توسعه فضاهای ورزشی در خوابگاهها خبر داد و گفت: در طول سه سال گذشته در اغلب دانشگاههای علوم پزشکی، پروژه های بزرگی برای توسعه فضاهای ورزشی تعریف شده و در زمینه تجهیزات ورزشی هم اقداماتی صورت گرفته و موجب شده است که به طور تقریبی در تمام خوابگاهها تا حدی که امکانات اجازه می داد، تجهیزات ورزشی فراهم شده است.

وی در خصوص احیای معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت نیز خاطرنشان کرد: این معاونت در مدت 16 ماه که از احیای آن می گذرد، دستاوردهای خوبی داشته است که در مجموع این معاونت در وزارت بهداشت به سامان رسیده و تلاشهای خوبی صورت گرفته است.

لنکرانی اضافه کرد: معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت با حمایت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری احیا شده است.

وی گفت: در واقع احیای معاونت دانشجویی در زمانی که مسئولیت امور استخدامی و اداری بر عهده معاونت برنامه ریزی بود، انجام شد و این معاونت علی رغم همه کسری ها و مشکلات موجود کار خود را آغاز کرده است.