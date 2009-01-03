استرالیا درخواست آمریکا برای پذیرش زندانیان گوانتانامو را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جولیا گیلارد" کفیل نخست وزیری استرالیا در جمع خبرنگاران با اشاره به ملاحظات ملی و امنیتی کشورش گفت:" درخواست مطرح شده در دسامبر سال 2008 رد شده است."

وی افزود: دولت استرالیا امروز به دولت "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که نمی تواند با این درخواست موافقت کند."

گیلارد گفت که کشورش همچنان برای درخواستهای بعدی آمریکا آمادگی دارد.

زندان مخوف گوانتانامو در جزیره کوبا چند ماه پس از حملات 11 سپتامبر 2001 برای بازجویی از کسانی که در افغانستان و دیگر کشورها به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی بازداشت شده اند، تاسیس شد و زندانیان از حقوق اولیه خود محروم هستند.

جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا زندان گوانتانامو را بخشی از آنچه مبارزه با تروریسم خوانده، می داند و در برابر خواسته های جهانیان و مخالفان سیاستهای خود در آمریکا برای تعطیلی آن مقاومت کرده، اما "باراک اوباما" رئیس جمهوری جدید آمریکا قول بستن آن را داده است.