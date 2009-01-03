اخبار شیعیان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش اخبار فرهنگی این شماره به سمینار "حج و غدیر خم" در آفریقای جنوبی، تأکید بر تقویت دوستی پیروان همه ادیان، ساخت فیلمی درباره پیامبر اکرم (ص) از سوی هالیوود، اعطای دکترای افتخاری علوم سیاسی به سید حسن نصرالله و برگزاری نخستین همایش رسمی "انجمن زنان مسلمان مبارز" اختصاص یافته است.

در بخش اخبار سیاسی نیز به هشدار شدید لاریجانی به کشورهای عرب منطقه، سرکوب تظاهرات ضد صهیونیستی مردم بحرین، حمله تروریستی علیه شیعیان پاکستان، سرکوب شیعیان به علت جشن عید غدیر اشاره شده است.

اخباری درباره عراق، عتباب، لبنان، افغانستان و فلسطین بخشهای دیگر این ماهنامه را تشکیل می دهند که هر بخش دارای اخباری متنوع و متعدد است.