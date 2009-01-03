جزئیات بارشهای شهابی / 14 دی آسمان شب را نظاره کنید

موسی زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: اغلب شهابهایی که در آسمان مشاهده می شود اتفاقی هستند که این گونه شهابها حاصل برخورد ذرات ریز سرگردان بین سیاره ای است که با سرعت زیاد به جو زمین برخورد می کنند و به صورت خط نورانی قابل مشاهده هستند. از این شهابها با عنوان ن تیر شهاب یاد می شوند.

وی افزود: زمان مشاهده شهابها قابل پیش بینی نیست، ولی برخی از شهابهای شناخته شده هستند که زمان بارش آنها قابل پیش بینی است که به آنها بارش و یا رگبار شهابی می گویند. این بارشها زمانی رخ می دهد که زمین از میان توده ای غنی از ذرات ریز سرگردان عبور می کند و با ورود تعداد زیادی از این ذرات در طول شب می توانیم پدیده بارش شهابی را مشاهده کنیم.

زمانی، تعداد شهابهای شناخته شده را بیش از 50 عدد ذکر کرد و اظهار داشت: از مهمترین این گونه بارش شهابی می توان به بارش شهابی "برساوشی" روز 24 مرداد، "جباری" روز 30 مهر، "اسدی" روز 26 آبان و جوزایی روز 23 آذر اشاره کرد.

کارشناس اخترشناس رصدخانه ابوریحان با تاکید بر اینکه این بارشها در تاریخ معینی از سال صورت می گیرد، ادامه داد: علت بارش شهابی عبور زمین از میان توده به جا مانده از ذرات ریز موجود در دنباله دنباله دارهایی است که مدار زمین را قطع می کنند.

زمانی به مشاهده بارش شهابی ربعی اشاره و خاطر نشان کرد: اوج بارش شهابی ربعی روزهای 13 و 14 دی ماه است که ادامه رصد این بارش در شبهای آینده نیز ادامه دارد.

وی کانون بارش ریعی را در صور فلکی "عوا" (گاوران) دانست و گفت: در اوج بارش تعداد شهابهایی که می توان در طی یک ساعت مشاهده کرد (ZHR) به حدود 120 عدد می رسد.

این پژوهشگر در ادامه به بیان منشا بارش شهابی ربعی پرداخت و گفت: در گذشته تصور می شده است که منشا بارش، دنباله دار PMACHHOLZ/96 است ولی مطالعات اخیر، منشا این بارش را سیارک تازه کشف شده 2003H1 تعیین کرده است.

وی تاکید کرد: رصد این بارش در ایران به دلیل اینکه در ساعت 12 شب است و ماه مزاحمتی برای رصد کنندگان ایجاد نمی کند،‌ بنابراین می توان از ابتدا تا انتهای شب این بارش را مشاهد کرد.