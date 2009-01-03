  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۳۷

سال نجوم در مهر - 9

جزئیات بارشهای شهابی / 14 دی آسمان شب را نظاره کنید

جزئیات بارشهای شهابی / 14 دی آسمان شب را نظاره کنید

کارشناس اخترشناس رصدخانه ابوریحان دانشگاه شیراز با تشریح جزئیات بارشهای شهابی در سال جهانی نجوم گفت: بارش شهابی ربعی در 14 دی ماه به اوج می رسد که می توان با نگاه به آسمان نظاره گر این پدیده زیبای نجومی بود.

موسی زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: اغلب شهابهایی که در آسمان مشاهده می شود اتفاقی هستند که این گونه شهابها حاصل برخورد ذرات ریز سرگردان بین سیاره ای است که با سرعت زیاد به جو زمین برخورد می کنند و به صورت خط نورانی قابل مشاهده هستند. از این شهابها با عنوان ن تیر شهاب یاد می شوند.

وی افزود: زمان مشاهده شهابها قابل پیش بینی نیست، ولی برخی از شهابهای شناخته شده هستند که زمان بارش آنها قابل پیش بینی است که به آنها بارش و یا رگبار شهابی می گویند. این بارشها زمانی رخ می دهد که زمین از میان توده ای غنی از ذرات ریز سرگردان عبور می کند و با ورود تعداد زیادی از این ذرات در طول شب می توانیم پدیده بارش شهابی را مشاهده کنیم.

زمانی، تعداد شهابهای شناخته شده را بیش از 50 عدد ذکر کرد و اظهار داشت: از مهمترین این گونه بارش شهابی می توان به بارش شهابی "برساوشی" روز 24 مرداد، "جباری" روز 30 مهر، "اسدی" روز 26 آبان و جوزایی روز 23 آذر اشاره کرد.

کارشناس اخترشناس رصدخانه ابوریحان با تاکید بر اینکه این بارشها در تاریخ معینی از سال صورت می گیرد، ادامه داد: علت بارش شهابی عبور زمین از میان توده به جا مانده از ذرات ریز موجود در دنباله دنباله دارهایی است که مدار زمین را قطع می کنند.

زمانی به مشاهده بارش شهابی ربعی اشاره و خاطر نشان کرد: اوج بارش شهابی ربعی روزهای 13 و 14 دی ماه است که ادامه رصد این بارش در شبهای آینده نیز ادامه دارد.

وی کانون بارش ریعی را در صور فلکی "عوا" (گاوران) دانست و گفت: در اوج بارش تعداد شهابهایی که می توان در طی یک ساعت مشاهده کرد (ZHR) به حدود 120 عدد می رسد.

این پژوهشگر در ادامه به بیان منشا بارش شهابی ربعی پرداخت و گفت: در گذشته تصور می شده است که منشا بارش، دنباله دار PMACHHOLZ/96 است ولی مطالعات اخیر، منشا این بارش را سیارک تازه کشف شده 2003H1 تعیین کرده است.

وی تاکید کرد: رصد این بارش در ایران به دلیل اینکه در ساعت 12 شب است و ماه مزاحمتی برای رصد کنندگان ایجاد نمی کند،‌ بنابراین می توان از ابتدا تا انتهای شب این بارش را مشاهد کرد.

کد مطلب 811127

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها