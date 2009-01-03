استفاده از محصولات بهداشتی تولید داخل نیازمند فرهنگ سازی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران ، منوچهر سلطانی عضو انجمن صنایع بهداشتی ، شوینده و آرایشی و مدیر عامل شرکت ایران آوند فر اظهار کرد: هم اکنون 70 درصد مواد اولیه تولید محصولات آرایشی وارداتی و 30درصد از طریق داخل تامین می شود که این نسبت در محصولات بهداشتی برعکس است.

وی با اشاره به کیفیت بالای محصولات داخل تصریح کرد : شرکتهای تولیدی به منظور رقابت نیازمند صادرات هستند اما متاسفانه به دلیل شرایط موجود و محدودیت های اقتصادی ، علیرغم تنوع و کیفیت بالای محصولات داخلی ، با مشکلاتی در امر صادرات مواجهند که این مسئله بسیار نگران کننده است بعنوان مثال صادرات محصولات به آسیای میانه به گونه ای است که به دلیل پایین بودن قدرت خرید ، فروش باید نقدی باشد چرا که بازگشت پول بسیار مشکل است .

عضو انجمن صنایع بهداشتی ، شوینده و آرایشی با اشاره به افزایش حجم قاچاق به کشور ادامه داد : بی توجهی به وادرات سبب شده تا متقاضیان بیشتر به سمت استفاده از مواد بی کیفیت وارداتی سوق داده شوند که این مسئله نیازمند فرهنگ سازی است و اگر این روند ادامه یابد تعطیلی کارخانه های داخلی اجتناب ناپذیر است. این در حالی است که تولیدات خارجی با بسته بندی و عکسهای غیر مجاز وارد کشور می شوند .

وی با اشاره به این که این شرکت امسال در همایش استاندارد و کیفیت به عنوان یکی از واحدهای نمونه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران انتخاب شد تصریح کرد : شرکت ایران آوند فر بارعایت اصول لازم در کیفیت توانست سه سال به عنوان واحد نمونه استاندارد انتخاب شود به طوریکه دو مرتبه آن طی سالهای 86 و 87 بوده است واین برای اولین بار است که یک واحد تولیدی در دو سال پیاپی واحد نمونه استاندارد می شود.

وی اهمیت بحث تحقیق و توسعه را در واحدهای تولید مواد آرایشی ، بهداشتی ضروری دانست و تاکید کرد باید محصولاتی در داخل تولید شود که با آب هوای کشور سازگاری داشته ودر این راستا تحقیق و توسعه نقش اساسی دارد.

سلطانی همچنین در خصوص تاثیر قیمت نفت در قیمت تمام شده مواد آرایشی و بهداشتی افزود: تاثیر کاهش قیمت نفت در قیمت این محصولات در دراز مدت خواهد بود و باید چند ماهی بگذرد.