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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۴۰

مسلمانان استرالیا علیه صهیونیستها تظاهرات کردند

هزاران نفر از مردم مسلمان استرالیا دیروز جمعه 13 دی ماه در اعتراض به حملات صهیونیستها به غزه تظاهرات کرده و در کنار هم نمازخواندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بیش از 4 هزار مسلمان با همراه داشتن پرچمهای فلسطین و پلاکاردهای مختلف در پری پاک گردهم آمده تا برای قربانیان خشونت در غزه دعا کنند.

پنج مسجد محلی درهای خود را  بسته و از مسلمانان خواستند در این تظاهرات جمعی و نماز جمعه گسترده حضور یابند.

ابراهیم ابومحمد که امامت این نماز را برعهده داشت از صهیونیستها خواست بحران انسانی در غزه را درک کرده و برسر آتش بس توافق کنند.

صهیونیست حرص و طمع بسیاری داشته و کلا بر فلسفه تهاجم بنا شده است. قلبهای آنها رحم ندارد.

پس از سخنرانی امام جمعه نماز ظهر روز جمعه اقامه شد .

کد مطلب 811130

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