مسلمانان استرالیا علیه صهیونیستها تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بیش از 4 هزار مسلمان با همراه داشتن پرچمهای فلسطین و پلاکاردهای مختلف در پری پاک گردهم آمده تا برای قربانیان خشونت در غزه دعا کنند.

پنج مسجد محلی درهای خود را بسته و از مسلمانان خواستند در این تظاهرات جمعی و نماز جمعه گسترده حضور یابند.

ابراهیم ابومحمد که امامت این نماز را برعهده داشت از صهیونیستها خواست بحران انسانی در غزه را درک کرده و برسر آتش بس توافق کنند.

صهیونیست حرص و طمع بسیاری داشته و کلا بر فلسفه تهاجم بنا شده است. قلبهای آنها رحم ندارد.

پس از سخنرانی امام جمعه نماز ظهر روز جمعه اقامه شد .