تولید ابزاری ساده برای جلوگیری از نابینایی

به گزارش خبرگزاری مهر، راجر آرمور 74 ساله مخترع این ابزار جالب توجه است که می تواند به صورتی موثر اختلالات بینایی و چشمی از قبیل آب مروارید را در انسان ردیابی کند.

از خصوصیات قابل توجه این ابزار استفاده از مواد اولیه ارزان قیمت است که در نهایت منجر به تولید ابزاری با قیمت پایین خواهد شد. در این صورت می توان از این ابزار به صورتی گسترده در کشورهای در حال توسعه استفاده کرد.

کارکرد ابزار ابداع شده به دستگاههای پیشرفته تست چشم شباهت دارد با این تفاوت که دستگاه های پیشرفته به تجهیزاتی 10 هزار پوندی مجهز هستند و ابداع آرمور تنها 5 پوند هزینه داشته است.

وی با استفاده از یک دوربین به منظور ثبت تصاویر، یک چراغ قوه، یک ذره بین، چوب آب نبات و قسمتی از مسواک پلاستیکی موفق به تولید این ابزار ساده با عملکردی مشابه دستگاه های پیچیده شده است.

بر اساس گزارش اسکای نیوز، راجر آرمور این اختراع را در حال حاضر به ثبت رسانده و در تلاش برای یافتن تولید کننده ای به منظور تولید گسترده این ابزار است.