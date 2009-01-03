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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۴۶

77 هزار پرونده قضایی در دادسراهای آذربایجان غربی راکد مانده است

77 هزار پرونده قضایی در دادسراهای آذربایجان غربی راکد مانده است

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل دادگستری آذربایجان غربی گفت: 77 هزار پرونده قضایی از سال 1375 در دادسراهای استان راکد و بلاتکلیف مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، حجت الاسلام محمدعلی موسوی ظهر امروز درجلسه معارفه رئیس دادگاه بخش " مرحمت آباد " میاندوآب اضافه کرد: تا پایان سالجاری تمامی این پرونده ها  پس ازرسیدگی مختومه می شوند.

وی با بیان اینکه از سال آینده رسیدگی به پرونده های قضایی در استان به روز می شود، اضافه کرد: با پایان بررسی و صدور حکم برای این پرونده ها از سال آینده پرونده های قضایی در همان روز ارجاع مورد رسیدگی وصدور رای قرار می گیرند.

دراین مراسم  علی مجیدی به عنوان رئیس جدید این دادگاه معرفی و از تلاشهای رئیس قبلی قدردانی شد.

کد مطلب 811134

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