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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۳۰

مشکل توزیع آب آشامیدنی محمدشهر کرج برطرف شد

کرج - خبرگزاری مهر: مشکل توزیع آب آشامیدنی محمدشهر کرج با اجرای یک هزار و 200 متر لوله گذاری برطرف شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرهای محمدشهر و مشکین دشت در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان این مطلب گفت: با اجرای این طرح، لوله گذاری در خیابان آیت الله طالقانی و منطقه محمدشهر مرکزی با پنج هزار مشترک به مخزن ذخیره آب همایون ویلا متصل شد.

سیاوش فرخی ادامه داد: این خط لوله، علاوه بر برطرف کردن مشکل آب آشامیدنی منطقه تا حد زیادی از هدر رفتن آب نیز جلوگیری می کند که دلیل این امر، اصلاح شدن شبکه فرسوده خیابان طالقانی است.

وی افزود: شیوه وصل مستقیم چاه ها به شبکه، مشکلاتی از قبیل قطع آب در هنگام قطع برق، افت فشار شبکه و وارد شدن تنش و آسیب به شبکه توزیع آب را ایجاد می کرد که این مشکلات با استفاده از مخزن همایون ویلا برطرف شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: عملیات لوله گذاری طرح یادشده با قطر 200 میلی متر با لوله هایی از جنس پلی اتیلن انجام شد.

کد مطلب 811135

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