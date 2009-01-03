به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید "فیلم‌نگار" با سرمقاله‌ای در باب سینمای دینی آغاز می‌شود. در صفحات اتفاق نیز برگزیدگان جشنواره فیلم پلیس، برپایی نشست فیلمنامه و آسیب‌های اجتماعی، نشست کاربرد هنرهای جدید در سینمای امروز، چند خبر از جشنواره فیلم شهر و فیلمنامه‌نویسان درگذشته منعکس شده است.

معرفی کتاب "درآمدی بر سینمای ایران"، معرفی فیلمنامه‌های بانک فیلمنامه از 21 آبان تا 23 آذر، معرفی کتاب‌های "هنر نویسندگی دراماتیک"، "آناتومی یک فیلمنامه"، "عناصر فیلمنامه‌نویسی"، معرفی نرم‌افزارهای فیلمنامه‌نویسی و میزگرد سینمای ملی با حضور محمدرضا اصلانی، بهمن حبشی، امیرعلی نجومیان، قاسم قلی‌پور و نصرت‌الله تابش در ادامه آمده است.

ادامه گفتگو با مهران کاشانی فیلمنامه‌نویس "آواز گنجشک‌ها"، سیناپس فیلم‌های "بچه اشتباهی"، "رپو! اپرای ژنتیکی"، "ماداگاسکار: فرار به آفریقا"،‌ "جیمزباند: ذره‌ای آرامش"، نگاهی به "بچه اشتباهی"، گفتگو با کلینت ایستوود کارگردان و یادداشت و گفتگویی با فیلمنامه‌نویس، نقد "رپو! اپرای ژنتیکی" و گفتگو با فیلمنامه‌نویس و بازیگر فیلم، نقد "ماداگاسکار: فرار به آفریقا" و حرف‌های جمعی از عوامل در ادامه مطالب منعکس شده است.

نقد فیلمنامه‌های "ماداگاسکار"، "ذره‌ای آرامش" و گفتگو با فیلمنامه‌نویسان، پرونده‌ای برای مجموعه تلویزیونی "گمشده" شامل سیناپس، نگاه روان‌شناسی، نقد فیلمنامه، شخصیت‌های اصلی در یک نگاه، ارجاعات ادبی مجموعه، درس‌واره‌های "گمشده"، میزگرد فیلمنامه‌ای و نگاهی به فیلم‌های سینمایی تلویزیون در بخشی دیگر آمده است.

کارگاه فیلمنامه، شخصیت پردازی در روایت، تفاوت تدوین فیلم مستند و داستانی، مستندنگاری، داستان‌های پیامبران، فیلمنامه کامل "روح" به قلم بروس جوئل رابین، نقد و تحلیل‌هایی بر این فیلمنامه و مقایسه "روح" و "صادقانه، دیوانه‌وار، عمیقاً" به کار این شماره پایان می‌دهد.

هفتاد و ششمین شماره ماهنامه سینمایی "فیلم‌نگار" ویژه دی 87 به مدیر مسئولی و سردبیری نصرت‌الله تابش در 144 صفحه با قیمت 1200 تومان در دسترس علاقمندان است.