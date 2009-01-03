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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۳۱

جشنواره شعر فجر در کرمان برگزار می شود

جشنواره شعر فجر در کرمان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان از برپایی جشنواره شعر فجر همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انتقلاب اسلامی خبر داد.

مهدی محبان در گفتگو با مهر اظهار داشت: این جشنواره در راستای معرفی شعرای برتر استان به جشنواره سراسری شعر فجر در کرمان برگزار می شود و شعرای جوان سراسر استان آثار خود را ارائه می دهند.

وی تصریح کرد: در این جشنواره شاعران متولد 22بهمن 57 به بعد می توانند شرکت کنند و باید کتاب شعر یا 14شعر خود را در پنج نسخه به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند.

محبان با اشاره به اینکه شعرا فقط می توانند در یک بخش این جشنواره شرکت کنند اضافه کرد: شعرا می توانند آثار خود را در چهار بخش شعر نو، سنتی، کودک و نوجوان و محلی به دبیرخانه ارائه دهند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان افزود: این آثار توسط داوران در بخش استانی مورد بررسی قرار می گیرد و 10 اثر برتر به جشنواره کشوری ارسال می شود اشعار با موضوع محلی نیز فقط در سطح استان کرمان مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 811140

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