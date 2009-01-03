هافبک تیم ملی فوتبال عراق به النصر پیوست/ زنگ خطر برای مثلث ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، این هافبک عراقی که قابلیت بازی در پست هافبک میانی را دارد و می تواند در پست دفاع نیز برای تیم النصر بازی کند در شروع مجدد مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات این تیم آبی پوش را همراهی خواهد کرد.

از آنجائیکه در لیگ امارات هر تیم نمی تواند بیش از سه بازیکن خارجی داشته باشد، از جمع بازیکنان خارجی تیم النصر (مهرزاد معدنچی، رضا عنایتی و محمد نصرتی) یک نفر خارج شود تا جا برای ابراهیم کامل باز شود.

روزنامه الخلیج نیز در شماره امروز خود با اعلام این خبر از جدایی قریب الوقوع یکی از بازیکنان تیم النصر خبر داده است. این روزنامه با تیتر " زنگ خطر برای بازیکنان ایرانی النصر به صدا در آمد" به استقبال جدایی این بازیکنان رفته است.