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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۲۸

عکسهای انقلاب اسلامی گلستان منتشر شد

عکسهای انقلاب اسلامی گلستان منتشر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرحوزه هنری گلستان گفت: مجموعه‌‌ای از عکسهای مربوط به پیروزی انقلاب اسلامی سال 57 و حضور مردم گرگان و مبارزات آنان در قالب کتابی با عنوان " انقلاب 57 گرگان" در این حوزه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا خاکپور ظهر شنبه در این زمینیه در جمع هنرمندان منطقه افزود: این مجموعه حاوی جلوه‌های ماندگار مبارزات مردم غیور گرگان است که سه عنصر اساسی انقلاب اسلامی شامل دین، مردم و رهبری در آن هویدا است.

وی اظهار داشت: اتحاد مردم، پیشتازی علماء و روحانیون، انزجار از نمادهای غیردینی و اماکنی، اتحاد ارتش با ملت، پیروی از رهبری امام خمینی (ره) و حضور باشکوه بانوان از دیگر بخشهای این کتاب است.

وی خاطرنشان کرد: گرگان و استرآباد از دیرباز کانون مردان خداجوی و ولایتمدار جهان اسلام بوده که از قدیم الایام به دارالمؤمنین معروف بوده است 

مدیر حوزه هنری گلستان همچنین از چاپ  بیش از 50 اثر عکاسی هنرمند گلستانی "حسن رحیمی" در قالب کتابی با عنوان "سوگواران خورشید" خبر داد.

وی یادآورشد: تمامی این عکسها خردادماه سال 1368 طی هفت روز نخست مراسم ارتحال حضرت امام(ره) از شور، حضور گسترده و ابراز احساسات عمیق و پاک مردم با دقت خاصی تهیه شده و اکثر موضوعات آن نیز واکنش و بازتاب این رویداد و عزاداری وصف‌ ناپذیر در بین مردم بوده است.

وی افزود: عکسهای این کتاب نمودار اوج دلدادگی یک امت با امام خود را تصویر می کند.

کد مطلب 811143

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