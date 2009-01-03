بازیهای رایانه ای؛ ابزارهای قدرتمند آموزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان به تازگی اعلام کرده اند که بازیهای رایانه ای آن لاینی مانند World of Warcraft و Second Life می توانند به عنوان ابزاری قدرتمند در آموزش کودکان مورد استفاده قرار گیرند.

محققان موسسه سیستم آموزشی کافمن بر این باورند که این نوع از بازی های رایانه ای توانایی آموزش موضوعات علمی را به دانش آموزان در زمانی که در حال تجربه و بهبود توانایی آموختن در خود هستند را خواهد داشت.

علاوه بر این غوطه ور شدن کودکان در فضای این گونه از بازیها نشان دهنده این امر است که مغز در این حالت توانایی جذب و انجام عملکردهای پیچیده را خواهد داشت. همچنین این بازیها می توانند مهارتهای خاصی را که در زندگی روزمره کودکان کاربرد فراوانی خواهد داشت آموزش دهد.

به گفته محققان تاثیر انجام این نوع از بازیها با برنامه های آموزشی که شامل آزمایشگاه و تجربیات آزمایشی نیز خواهد بود برابری می کند. بر اساس این نظریات تا به حال بازیهای آموزشی فراوانی تولید و در دسترس کودکان قرار گرفته است.

بر اساس گزارش تلگراف، با اینکه تولید بازیهای رایانه ای آموزشی همچنان در مراحل ابتدایی تولید به سر می برند اما تعداد محدودی از این بازیها تاکنون توانسته است همزمان علوم متفاوتی از جمله علم ریاضی را به میلیونها نفر منتقل سازند.

محققان معتقدند بازیهای رایانه ای بر خلاف دیگر وسایل ارتباط جمعی تجربی در زمینه آموزش از تعامل و تاثیر بیشتری برخوردار خواهد بود.