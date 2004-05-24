شكايات امتحاني دانش آموزان ، مورد رسيدگي قرار مي گيرد

رضا شاهپور زاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : سوالات و مشكلات دانش آموزان درباره امتحانات داخلي چون مسووليت برگزاري اين امتحانات به مدارس واگذار شده است، به مدير مدرسه مربوط مي شود ولي سوالات و مسايل مربوط به امتحانات سراسري و نهايي به مناطق آموزش و پرورش و سازمان آموزش و پرورش مربوط مي شود.

وي با تاكيد بر اينكه طراحي امتحانات داخلي بر عهده دبيران مربوطه مدارس است، گفت : چنانچه دانش آموزي درباره نحوه ارايه سوالات امتحاني اعتراضي دارد مي تواند به مدير مدرسه كه مرجع رسيدگي به شكايات دانش آموزان درباره امتحانات داخلي است ، منتقل كنند و چنانچه به نتيجه نرسيدند موضوع شكايت خود را به ناظرين امتحانات در مناطق منتقل كنند.

كارشناس مسوول سنجش و ارزشيابي سازمان آموزش و پرورش تهران با اشاره به اينكه بيشترين آمار اعتراضات دانش آموزان در سال هاي گذشته درباره سطح و دشواري سوالات امتحاني بوده است ، افزود : بر اساس استاندارد طراحي سوالات 12 نمره از سوالات امتحان بايد به سوالاتي در سطح متوسط ، 4 نمره به سوالاتي در سطح آسان و 4 نمره به سوالاتي در سطح دشوار اختصاص يابد كه در اين صورت دانش آموزاني كه در سطح متوسط هستند مي توانند به راحتي از پس پاسخگويي به سوالات برآيند.

وي درباره چگونگي رسيدگي به شكايات دانش آموزان اظهار كرد: چنانچه شكايت و اعتراض دانش آموزي درباره سطح و دشواري سوالات امتحان نهايي باشد ، سوالات مجدد توسط كارشناسان مورد بررسي قرار مي گيرد و اين روال درباره امتحانات داخلي نيز صادق است و چنانچه حق با دانش اموز باشد با توجه به شرايط ، تصميماتي اتخاذ مي شود.