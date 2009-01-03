900 هزار تن ظرفیت تولید سالانه انواع رنگ در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری استاندارد و کیفیت استان تهران، رضا علیخان زاده عضو انجمن رنگ وزرین ضمن بیان مطلب فوق با اشاره به تعداد واحدهای تولید رنگ در کشور اظهار کرد : طبق آمار وزارت صنایع و معادن 465 واحد تولیدی هم اکنون در حال فعالیت هستند اما اختلاف فاحش بین ظرفیت بهره برداری صادر شده برای واحدهای تولیدی نشانگر آن است که در گذشته عملاًٌ بسیاری از واحدهای دارای پروانه بهره برداری ، تولید واقعی و اقتصادی نداشته به طوری که سهمیه مواد پتروشیمی زمینه یک نوع رقابت ناسالم را فراهم آورده است؛ لذا با قطع این سهمیه ها و تعادل در میدان رقابت این واحدها امکان حضور در بازار را از دست داده اند.

وی متوسط تولید سالانه واحدهای تولید رنگ در کشور را بین دو تا سه هزار تن اعلام کرد و افزود : تحقق بخشی از استراتژی توسعه صادرات نفتی ، ارز آوری چشمگیری را به همراه خواهد داشت لذا می بایست برای رسیدن به صرفه ا قتصادی ، متوسط تولید سالانه به رقمی حدود 40 هزار تن افزایش یابد تا از این طریق شرکتهای تولیدی علاوه بر افزایش قدرت رقابت با کمپانی های خارجی به جایگاه اصلی این صنعت در بازار های منطقه و جهانی دست یابند .

عضو انجمن رنگ وزرین سرمایه گذاری در صنعت رنگ به منظور توسعه بیشتر را ضروری دانست و تاکید کرد این صنعت به منظور تغییر رویکرد شرکتهای فعال در امر تولید نیازمند سرمایه گذاری است تا از این طریق از تولید محصول بی کیفیت جلوگیری شود یاد آور می شود مصرف سرانه رنگ در ایران حدود 5/2 تا سه کیلو گرم است در حالی که این میزان در اروپا علی رغم بالا بودن قیمت رنگ به بیش از 9 کیلو گرم هم می رسد .

وی همچنین با بیان این‌که مواد اولیه تولید رنگ از دو بخش واحدهای پتروشیمی (مواد پتروشیمی) و پخش و پالایش (حلال ها)وزارت نفت تامین می‌شوند، گفت: در زمینه تولید رنگ‌های دکوراتیو یا ساختمانی حدود 70 درصد مواداولیه از داخل کشور و 30 درصد نیز از خارج کشور تامین می‌شود که در خصوص رنگ‌های صنعتی این نسبت برعکس است .

به گفته وی در دنیا استفاده از رنگ با پایه حلالی به سمت پایه آبی ساز گار با محیط زیست می باشند و مقاومت بالایی نیز در مقابل شست و شو دارند ، تغییر پیدا کرده است در ایران هر 4تا 5 سال یکبار معمولاً منازل رنگ آمیزیی می شوند.

علیخانزاده با توجه به نوسانات قیمت نفت و تاثیر گذاری آن بر قیمت مواد اولیه رنگ اظهار کرد: بطور کلی تاثیری که افزایش قیمت نفت در سرعت دادن به افزایش قیمت های مواد اولیه دارد ، در کاهش ندارد لذا کاهش قیمت نفت اثرات خود را به کندی روی کاهش قیمت مواد اولیه خواهد داشت .

عضو انجمن رنگ وزرین سه قفله شدن بانکها ، گسترش دامنه بحران مالی جهانی ،بی تدبیری در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، کاهش سرمایه در گردش شرکتها و گرفتن وام از بانکهای خصوصی با بهره های نجومی از جمله عواملی هستند که بسیاری از واحدهای این صنعت را در آستانه ورشکستی قرار داده است.

رئیس هیت مدیره شرکت رنگ الوان تشکیل کنسرسیوم های رنگ در کشور را ضروری دانست و تصریح کرد چنین کنسرسیوم هایی باید از قابلیت صادرات تخصصی رنگ برخودار شوند و از این طریق بتوانند در بازار های جهانی با رقبا رقابت کنند .

وی در پایان افزود : در شرایطی که قیمت نفت کاهش می یابد جایگاه صادرات غیر نفتی به خوبی خود را نشان میدهد این در حالیست که به عنوان مثال بسیاری از شرکتها جوایز صادراتی سالهای گذشته را هنوز دریافت نکرده اند.