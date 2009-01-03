تعرفه های جدید خدمات درمانی در کرمانشاه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پیش از ظهر شنبه درجمع خبرنگاران اظهار داشت: سقف تعرفه های مزبور توسط استاندارکرمانشاه به تایید رسیده و تا اطلاع ثانوی دراستان لازم الاجراست و عدم رعایت آن پیگرد قانونی به دنبال خواهد داشت.

صمد نوری زاد افزود: نرخ تعرفه های اصلاح شده در کرمانشاه تا زمانی که تعرفه های جدید در نشست کارگروه استان در سال 88 مصوب شود به قدرت خود باقی و رعایت آن برهمگان لازم است.

وی در خصوص نرخ تعرفه های جدید گفت: مبلغ ویزیت پزشک عمومی با متوسط زمان ویزیت 10 دقیقه 41 هزار ریال، پزشک متخصص با 15 دقیقه 68 هزار ریال، پزشک فوق تخصص و روانپزشک هر یک با 20 دقیقه 85 هزار ریال تعیین شده است.

نوری زاد ضریب تعرفه بخشهای بستری در بیمارستانها را نیز بدین شرح اعلام کرد: ضریب تعرفه های داخلی 11 هزارریال، بیهوشی هفت هزار و 500 ریال، جراحی 132 هزار ریال، دندانپزشکی دو هزار و 800 ریال، فیزیوتراپی دو هزار ریال و فیزیوتراپی تخصصی دو هزار و 500 ریال است.

وی تعرفه بستری شدن دربیمارستانهای خصوصی درجه یک را به ازای هر 24 ساعت 85 هزار ریال، درجه دو را 60 هزار ریال، درجه سه را 50 هزار ریال و زیراستاندارد را 32 هزار ریال عنوان کرد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطر نشان کرد: نرخ تعرفه های اصلاح شده از اول دیماه سال جاری اجرایی شده است.