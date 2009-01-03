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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۱۷

مطالعات تفصیلی دریای خزر در گلستان انجام شد

مطالعات تفصیلی دریای خزر در گلستان انجام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سرمایه گذاری و طرحهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: مطالعات تفصیلی سواحل دریای خزر در استانهای شمالی ایران انجام شد.

حسین کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این مطالعات تفصیلی سواحل دریای خزر شامل استان های گیلان، مازندران و گلستان بوده که برای انجام آن 750 میلیون ریال هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: مطالعات زیرساختی جهت ایجاد مناطق نمونه گردشگری در سواحل دریای خزر شامل شهرستان های بندرترکمن و بندرگز ادامه دارد.

معاون معاون سرمایه گذاری و طرحهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان بیان داشت: همچنین دو ذون گردشگری در این شهرستانها به عنوان محورهای گردشگری انتخاب شدند.

کاویانی از تدوین 70 بسته سرمایه گذاری گردشگری در گلستان خبر داد و اظهار داشت: در راستای مطالعات بررسی ضوابط و معیارها، تعاریف و مصادیق تاسیسات گردشگری و جمع بندی اطلاعات مورد نیاز این بسته تدوین شد.

به گفته او، برای تدوین این بسته ها در قالب شرح خدمات مطالعاتی 600 میلیون ریال هزنیه شده است.

طبق آمار 30 منطقه نمونه گردشگری و 300 جاذبه قابل ثبت در فهرست ملی ایران در گلستان شناسایی شده است.

 

کد مطلب 811153

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