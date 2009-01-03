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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۵۵

باروتی خبر داد:

ایجاد خط آن لاین مشاوره در دانشگاههای علوم پزشکی

ایجاد خط آن لاین مشاوره در دانشگاههای علوم پزشکی

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت از ایجاد خط آن لاین مشاوره در دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: در حال حاضر در تمام خوابگاهها دفاتر مشاوره دایر شده است و خط تلفن و خط آن لاین مشاوره نیز راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عصمت باروتی امروز در حاشیه نشست خبری نخستین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی با اشاره به فعالیتهای معاونت دانشجویی وزارت بهداشت اضافه کرد: پیش بینی فضاهای ورزشی و فرهنگی در خوابگاه های تازه تاسیس از دیگر فعالیت های در دست اقدام است.

وی یادآور شد: فضاهای فرهنگی و ورزشی کنونی را کافی نمی دانیم و معتقد هستیم که باید این فضاها با تنوع بیشتری امکان فعالیت های فرهنگی را در خوابگاهها فراهم کنند.

باروتی با اشاره به جشنواره نشریات دانشجویی گفت: نشریات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی در جشنواره فرهنگی در روزهای 15 تا 18 بهمن ماه حضور خواهند داشت و کارگاهی هم برای مدیران مسئول نشریات برگزار می شود.

وی در خصوص حضور نشریات دانشجویی از سایر دانشگاهها خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره سراسری منوط به اعلام آمادگی دانشگاههای وزارت علوم و دانشگاه آزاد و سایر مراکز است.

کد مطلب 811155

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